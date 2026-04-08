Dùng 5G có làm nóng máy, hao pin hơn không

Nhiều người cho rằng 5G khiến smartphone nóng và tụt pin nhanh, nhưng thực tế phức tạp hơn khi yếu tố tín hiệu, thói quen và phần cứng cùng tác động.

Thiên Trang (th)
Việc sử dụng mạng 5G trên smartphone thường bị gắn với định kiến rằng sẽ khiến máy nóng lên và hao pin nhanh hơn, nhưng theo các chuyên gia công nghệ, đây không hoàn toàn là lỗi của 5G mà là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, trong đó tốc độ truyền dữ liệu cao chỉ là một phần của câu chuyện.
Trên thực tế, 5G hoạt động ở dải tần cao hơn so với 4G, thường nằm trong khoảng 2500-2700 MHz, cho phép tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh vượt trội và độ trễ gần như bằng 0, giúp các tác vụ như xem video, chơi game hay tải dữ liệu trở nên mượt mà hơn đáng kể so với thế hệ mạng trước.
Tuy nhiên, chính việc duy trì kết nối ở tần số cao này khiến modem trong điện thoại phải hoạt động mạnh hơn, kéo theo mức tiêu thụ năng lượng lớn hơn, và theo dữ liệu từ Ookla Speedtest Intelligence, 5G có thể tiêu hao pin nhiều hơn khoảng 6–11% so với 4G trong điều kiện sử dụng tương đương.
Không chỉ yếu tố công nghệ, thói quen sử dụng của người dùng cũng góp phần khiến smartphone nóng lên khi bật 5G, đặc biệt khi thời gian sử dụng điện thoại trung bình đã lên tới khoảng 6 giờ mỗi ngày, với hàng loạt tác vụ nặng như xem video độ phân giải cao, chơi game trực tuyến hay sử dụng mạng xã hội liên tục.
Bên cạnh đó, chất lượng tín hiệu mạng cũng đóng vai trò quan trọng khi ở những khu vực sóng 5G yếu hoặc không ổn định, thiết bị phải liên tục tăng công suất modem để duy trì kết nối, thậm chí chuyển đổi qua lại giữa 4G và 5G, khiến mức tiêu thụ điện năng tăng cao và sinh nhiệt nhiều hơn.
Theo các hãng chip như Qualcomm, việc modem 5G phải hoạt động liên tục trong điều kiện tín hiệu kém không chỉ làm nóng máy mà còn khiến hiệu năng tổng thể bị ảnh hưởng, dẫn đến hiện tượng giật lag mà nhiều người dùng thường nhầm tưởng là do bản thân công nghệ 5G gây ra.
Để hạn chế tình trạng này, người dùng có thể lựa chọn chế độ “5G tự động” thay vì bật liên tục, tắt các kết nối không cần thiết như GPS hay Bluetooth, giảm số lượng ứng dụng chạy nền, cũng như chuyển về 4G hoặc WiFi khi ở khu vực sóng 5G yếu để tối ưu hiệu suất và nhiệt độ thiết bị.
Cuối cùng, việc cập nhật phần mềm thường xuyên cũng đóng vai trò quan trọng khi các nhà sản xuất liên tục cải tiến khả năng quản lý năng lượng và tối ưu modem, cho thấy 5G không phải là “thủ phạm” duy nhất gây nóng máy và hao pin, mà trải nghiệm thực tế phụ thuộc vào cách người dùng khai thác công nghệ này.
