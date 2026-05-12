Những yếu tố khiến Vivo X300 Ultra trở thành camera phone tốt nhất năm

Trong khi các “đối thủ“ đang nỗ lực phát triển các ống kính tele, điện thoại của Vivo sở hữu tới ba camera xuất sắc như nhau.

Khi điện thoại ngày càng tốt hơn, camera trở thành điểm nhấn tạo sự khác biệt trên các flagship. Và khi camera ngày càng tốt hơn, ống kính tele trở thành điểm nhấn tiếp theo. Các điện thoại Ultra gần đây nhất từ Xiaomi, Oppo và Huawei đều lấy camera tele làm trọng tâm. Chỉ Vivo X300 Ultra đang làm điều khác biệt.

Vivo làm điều khác biệt đối với camera trên X300 Ultra .

Thay vì đẩy phần cứng camera tele lên mức cực đoan, Vivo hầu như không can thiệp vào chi tiết này. Công ty đã tập trung nỗ lực vào camera chính 35mm, kết hợp với camera siêu rộng và các tính năng quay video chuyên nghiệp mới, đem lại một hệ thống camera cân bằng giữa cả 3 ống kính. Cách tiếp cận này không mới nhưng lại đa năng và hữu ích hơn so với các "đối thủ".

Camera chính tốt nhất trong các dòng điện thoại cao cấp

Trên Vivo X300 Ultra, nhà sản xuất sử dụng cảm biến Sony Lytia 901 200 megapixel cho camera chính với kích thước 1/1.12 inch - mang lại bước nhảy vọt đáng kể cả về kích thước và độ phân giải so với X200 Ultra năm ngoái. Bên cạnh đó, sản phẩm vẫn giữ được tính năng tốt nhất của camera: tiêu cự tương đương 35mm. Tiêu cự này hẹp hơn so với hầu hết các điện thoại khác (23–26mm) nhưng đem lại cảm giác tự nhiên, gần với tầm nhìn của mắt người.

So sánh kích thước cảm biến của Vivo X300 Ultra và Samsung S26 Ultra.

Camera tele cũng có độ phân giải 200 megapixel, tiêu cự 85mm và cảm biến 1/1.4 inch, tương tự như X200 Ultra. Khẩu độ f/2.7 hẹp hơn một chút nhưng khả năng ổn định hình ảnh được cải thiện cùng với những tinh chỉnh về cảm biến và xử lý đã mang lại cho phiên bản này lợi thế tổng thể.

Tiếp theo là camera siêu rộng. Camera này cũng không thay đổi nhiều qua các năm, vẫn độc đáo nhờ kích thước cảm biến - lớn hơn cảm biến trên camera chính của iPhone 17 Pro và cũng hỗ trợ ổn định hình ảnh quang học. Camera selfie có độ phân giải 50 megapixel với cảm biến tương đối nhỏ 1/2.76 inch. Nhìn chung, sản phẩm vẫn mang lại ảnh chụp ổn định.

Ảnh chụp thực tế đẹp tuyệt vời

Vivo X300 Ultra khi đi kèm phụ kiện.

Ảnh chụp từ cả ba ống kính phía sau đều có chất lượng tương đương trong hầu hết mọi điều kiện ánh sáng. Điểm khác biệt duy nhất là ống kính tele và siêu rộng dễ bị nhòe chuyển động hơn khi chụp các chủ thể chuyển động nhanh như mèo hoặc ô tô. Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn giữa các ống kính giống như việc chọn tiêu cự phù hợp để bố cục khung hình. Ảnh được hỗ trợ bởi khả năng xử lý màu sắc tự nhiên và một loạt các chế độ giả lập phim khá ấn tượng.

Cận cảnh cụm camera với biểu tượng Zeiss Tessar.

Ngoài ra, Vivo cũng đã tăng cường khả năng quay video, nhắm đến các chuyên gia. Giờ đây, bạn có thể quay video 4K, 120fps, 10-bit Log trên cả ba ống kính phía sau, có thể nhập LUT 3D tùy chỉnh và sử dụng chế độ quay video chuyên nghiệp để điều khiển thủ công hoàn toàn.

Lựa chọn hoàn hảo cho các nhiếp ảnh gia

Giống như các điện thoại Ultra đối thủ, Vivo X300 Ultra cũng có một loạt các phụ kiện và thiết bị bổ sung cho máy ảnh. Người dùng có thể trải nghiệm báng cầm máy ảnh của Vivo và các ống kính tele mở rộng 200mm và 400mm riêng biệt, cho phép chụp những bức ảnh tuyệt vời ở khoảng cách xa. Tất cả những phụ kiện này đều được bán riêng và đưa Vivo X300 Ultra trở thành hệ thống máy ảnh bán chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, điểm đáng thất vọng lớn nhất ở X300 Ultra là thiết kế đơn điệu. Phiên bản màu đen của máy khá nhàm chán, lép vế hơn so với điện thoại Xiaomi và Oppo mới nhất. Cụm camera của X300 Ultra cũng nhô cao bất thường, gần dày bằng cả điện thoại.

Giao diện chụp ảnh của Vivo X300 Ultra.

Các thông số kỹ thuật khác của điện thoại Vivo tương đương với các điện thoại Ultra đối thủ: đạt chuẩn chống nước IP68 và IP69, pin silicon-carbon dung lượng "khủng" 6.600mAh và màn hình OLED 6,8 inch với tần số quét 144Hz. Bên cạnh đó là những trang bị cao cấp tiêu chuẩn như: chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, bộ nhớ trong lên đến 1TB và RAM 16GB, bảo hành 5 năm cập nhật hệ điều hành Android và 7 năm vá lỗi bảo mật. Điện thoại chạy hệ điều hành OriginOS của Vivo.

Hiện tại, Vivo X300 Ultra xách tay về Việt Nam còn khá cao, từ 26,75 triệu đồng cho bản 256GB. Tuy nhiên, người dùng khó có thể mua kèm các phụ kiện để phát huy hết sức mạnh nhiếp ảnh của máy.