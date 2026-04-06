Điện lực Đồng Tháp: Bỏ qua nhà thầu giá thấp hơn 314 triệu đồng, vì sao?

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sốn g , mức giá của Công ty Thái Hải thấp hơn đơn vị trúng thầu gần 315 triệu đồng vẫn bị loại bởi các tiêu chí kỹ thuật.

Giá thấp vẫn trượt vì "hàng rào" kỹ thuật

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha khu vực Điện lực thành phố Gò Công, Gò Công Đông năm 2026 và các công trình phụ trợ (mã TBMT: IB2500509540) thu hút 03 đơn vị tham gia dự thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tại biên bản mở thầu, Công ty TNHH MTV Thái Hải đã đưa ra mức giá dự thầu rất cạnh tranh là 28.304.508.824 đồng.

So với đơn vị trúng thầu, mức giá của Công ty TNHH MTV Thái Hải thấp hơn chính xác là 314.788.992 đồng. Tuy nhiên, mức giá hấp dẫn này đã không được xem xét đến vòng cuối cùng. Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 515/TCG ngày 27/03/2026, Tổ chuyên gia đã loại cả Công ty TNHH MTV Thái Hải và Công ty TNHH Ngọc Dung 1 với lý do: "E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật".

Việc nhà thầu chào giá thấp bị đánh trượt ngay từ bước đánh giá nội dung kỹ thuật đã tạo điều kiện cho Hợp tác xã Xây lắp điện Hưng Phú (HTX Hưng Phú) trúng thầu. Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1932/QĐ-PCĐT ngày 01/04/2026, ông Thái Minh Cương – Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp đã ký phê duyệt cho HTX Hưng Phú trúng thầu với giá 28.619.297.816 đồng.

Theo quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống, với việc loại bỏ đơn vị có mức giá cạnh tranh nhất, tỉ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này chỉ đạt vỏn vẹn 1,29% (tương đương tiết kiệm được hơn 376 triệu đồng trên tổng quy mô dự toán gần 29 tỷ đồng).

Góc nhìn Luật sư: Cần minh bạch lý do loại nhà thầu giá thấp

Nhận định về diễn biến tại gói thầu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo Luật Đấu thầu 2023, việc đánh giá kỹ thuật trước khi mở hồ sơ tài chính là quy trình bắt buộc. Tuy nhiên, Luật sư Lập nhấn mạnh:

"Khi một nhà thầu chào giá thấp hơn hàng trăm triệu đồng bị loại ở bước kỹ thuật, Chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình cực kỳ chi tiết về các điểm không đáp ứng. Nếu các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được xây dựng theo hướng 'đặc thù hóa' cho một doanh nghiệp hoặc đưa vào những yêu cầu quá khắt khe không cần thiết nhằm hạn chế nhà thầu giá rẻ, thì đây là dấu hiệu vi phạm nguyên tắc công bằng và minh bạch.

Trong bối cảnh tỉ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ đạt 1,29%, dư luận có quyền đặt nghi vấn về việc liệu có hay không 'hàng rào' kỹ thuật được dựng lên để định hướng kết quả thầu."

Với một gói thầu ngành điện có tính chất đặc thù, việc lựa chọn nhà thầu năng lực là cần thiết. Thế nhưng, khi tỉ lệ tiết kiệm chỉ đạt mức "nhỏ giọt" và nhà thầu giá thấp bị loại từ sớm, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng để đảm bảo tính khách quan và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.