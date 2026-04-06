Điện lực Đồng Tháp: Bỏ qua nhà thầu giá thấp hơn 314 triệu đồng, vì sao?

Giá thấp vẫn trượt vì "hàng rào" kỹ thuật
Gói thầu số 11: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha khu vực Điện lực thành phố Gò Công, Gò Công Đông năm 2026 và các công trình phụ trợ (mã TBMT: IB2500509540) thu hút 03 đơn vị tham gia dự thầu.
Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tại biên bản mở thầu, Công ty TNHH MTV Thái Hải đã đưa ra mức giá dự thầu rất cạnh tranh là 28.304.508.824 đồng.
So với đơn vị trúng thầu, mức giá của Công ty TNHH MTV Thái Hải thấp hơn chính xác là 314.788.992 đồng. Tuy nhiên, mức giá hấp dẫn này đã không được xem xét đến vòng cuối cùng. Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 515/TCG ngày 27/03/2026, Tổ chuyên gia đã loại cả Công ty TNHH MTV Thái Hải và Công ty TNHH Ngọc Dung 1 với lý do: "E-HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật".
Việc nhà thầu chào giá thấp bị đánh trượt ngay từ bước đánh giá nội dung kỹ thuật đã tạo điều kiện cho Hợp tác xã Xây lắp điện Hưng Phú (HTX Hưng Phú) trúng thầu. Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1932/QĐ-PCĐT ngày 01/04/2026, ông Thái Minh Cương – Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp đã ký phê duyệt cho HTX Hưng Phú trúng thầu với giá 28.619.297.816 đồng.
Theo quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống, với việc loại bỏ đơn vị có mức giá cạnh tranh nhất, tỉ lệ tiết kiệm ngân sách tại gói thầu này chỉ đạt vỏn vẹn 1,29% (tương đương tiết kiệm được hơn 376 triệu đồng trên tổng quy mô dự toán gần 29 tỷ đồng).
Góc nhìn Luật sư: Cần minh bạch lý do loại nhà thầu giá thấp
Nhận định về diễn biến tại gói thầu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo Luật Đấu thầu 2023, việc đánh giá kỹ thuật trước khi mở hồ sơ tài chính là quy trình bắt buộc. Tuy nhiên, Luật sư Lập nhấn mạnh:
"Khi một nhà thầu chào giá thấp hơn hàng trăm triệu đồng bị loại ở bước kỹ thuật, Chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình cực kỳ chi tiết về các điểm không đáp ứng. Nếu các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được xây dựng theo hướng 'đặc thù hóa' cho một doanh nghiệp hoặc đưa vào những yêu cầu quá khắt khe không cần thiết nhằm hạn chế nhà thầu giá rẻ, thì đây là dấu hiệu vi phạm nguyên tắc công bằng và minh bạch.
Trong bối cảnh tỉ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ đạt 1,29%, dư luận có quyền đặt nghi vấn về việc liệu có hay không 'hàng rào' kỹ thuật được dựng lên để định hướng kết quả thầu."
Với một gói thầu ngành điện có tính chất đặc thù, việc lựa chọn nhà thầu năng lực là cần thiết. Thế nhưng, khi tỉ lệ tiết kiệm chỉ đạt mức "nhỏ giọt" và nhà thầu giá thấp bị loại từ sớm, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình rõ ràng để đảm bảo tính khách quan và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
CƠ SỞ PHÁP LÝ: QUY ĐỊNH VỀ LOẠI NHÀ THẦU Ở BƯỚC ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT
Từ những dấu hỏi xoay quanh Gói thầu số 11 của Công ty Điện lực Đồng Tháp, dưới đây là các quy định pháp lý trọng tâm theo hệ thống pháp luật đấu thầu mới nhất:
- Thứ tự ưu tiên "Kỹ thuật trước, Giá sau": Theo quy định tại Điều 30 Thông tư 79/2025/TT-BTC về quy trình đánh giá E-HSDT, đối với phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ", việc đánh giá tài chính (so sánh giá) chỉ được thực hiện sau khi nhà thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Như vậy, nếu bị đánh giá là "không đạt" ở bước kỹ thuật, nhà thầu sẽ bị loại ngay lập tức. Điều này giải thích vì sao nhà thầu có mức giá chào thấp nhất (như Công ty TNHH MTV Thái Hải chào thấp hơn gần 315 triệu đồng) vẫn không được xét thầu ở bước cuối cùng.
- Nghiêm cấm "cài cắm" tiêu chí kỹ thuật gây bất bình đẳng: Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định rõ: Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Các tiêu chuẩn kỹ thuật phải dựa trên yêu cầu thực tế của gói thầu, không được sử dụng như một "hàng rào" để loại bỏ các đơn vị chào giá cạnh tranh.
- Trách nhiệm giải trình về Hiệu quả kinh tế: Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) xác định mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế. Khi tỉ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức thấp (chỉ 1,29%) trong khi các nhà thầu giá rẻ bị loại ở bước kỹ thuật, Chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình minh bạch và thuyết phục về tính khách quan của các tiêu chí đánh giá nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư.