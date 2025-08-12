Hà Nội

Xã hội

Diễn "cảnh nóng" trên xe Mercedes, có đối tượng nam giả gái

Các đối tượng đã dàn dựng kịch bản, đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô Mercedes, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội…

Hải Ninh

Tối 12/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, chiều cùng ngày, Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đã mời 3 thanh niên gồm V.T.T (SN 2001); N. V. K (SN 1997) cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S (SN 1992), trú ở phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng…

77666.png
Cơ quan Công an làm việc với 3 nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Mạng xã hội trước đó lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe ô tô có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện tại tuyến đường Lê Duẩn, thuộc địa phận phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Clip lan truyền đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Vào cuộc xác minh, điều tra, Công an phường Phủ Lý đã có căn cứ, tài liệu làm rõ đoạn clip trên là do 3 thanh niên T, K và S bàn nhau quay clip có nội dung nhạy cảm để đưa lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng lượt thích, bình luận, chia sẻ, tăng lượng tương tác trên mạng xã hội …

Để làm được điều đó, các đối tượng đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội…

Quá trình làm việc, 3 nam thanh niên trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an phường Phủ Lý đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

