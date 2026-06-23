Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tên lửa NCM-LCM MK2 lấp đầy khoảng trống Tomahawk để lại

NCM-LCM MK2 của MBDA đang ở vị trí thuận lợi để đáp ứng nhu cầu tấn công chính xác tầm xa của châu Âu trong bối cảnh tên lửa Tomahawk dần bị loại khỏi tầm ngắm.

Tuệ Minh

Các quốc gia châu Âu đang ráo riết tìm kiếm tên lửa hành trình phóng từ mặt đất nhằm mở rộng tầm tấn công. Đức từng kỳ vọng mua Tomahawk từ Mỹ, nhưng khi thương vụ này không thành, NCM-LCM MK2 của MBDA đang nổi lên như một lựa chọn tiềm năng để thay thế.

Năm thứ hai liên tiếp, MBDA tiếp tục ra mắt một mẫu tên lửa hành trình mới tại một triển lãm quốc phòng lớn. Năm 2025, tập đoàn tên lửa hàng đầu châu Âu này đã giới thiệu Stratus – dòng tên lửa với hai cấu hình khác nhau. Năm nay, tại Eurosatory 2026, MBDA công bố Tên lửa Hành trình Hải quân – Tên lửa Hành trình Đất liền (NCM-LCM) MK2.

ncm-lcm-mk2-scaled.jpg
Tên lửa NCM-LCM MK2 được trưng bày tại Eurosatory 2026.

Dựa trên mẫu NCM nguyên bản, tên lửa mới được thiết kế để phóng từ bệ phóng dạng pod vận chuyển-đặt-dựng. Bệ này chứa được bốn tên lửa, nhiều khả năng sẽ được lắp trên xe tải, dù MBDA chưa xác nhận nền tảng cụ thể.

Theo MBDA, khả năng phóng từ mặt đất sẽ sẵn sàng từ năm 2029, dựa trên bệ phóng thẳng đứng A70 SYLVER – loại đang được sử dụng trên các tàu chiến của Hải quân Pháp để chứa NCM và cũng có thể chứa tên lửa phòng không Aster.

Phát triển của MBDA có nhiều điểm tương đồng với bệ phóng Typhon của Lục quân Mỹ, vốn tận dụng hệ thống phóng thẳng đứng MK 41 trên các tàu chiến Mỹ để triển khai Tomahawk và SM-6 từ mặt đất.

Theo thông cáo báo chí ngày 15/6, NCM-LCM MK2 có tầm bắn 1.000 km và được thiết kế chống nhiễu GPS. Phiên bản LCM còn được tăng cường khả năng tàng hình, giúp nâng cao khả năng sống sót so với NCM, đồng thời tăng tầm bắn và sức công phá. MBDA không công bố thông số đầu đạn, nhưng với trọng lượng tổng thể của NCM là 1.400 kg, có thể suy đoán đầu đạn thuộc loại 400 kg.

Mô hình bệ phóng mặt đất được trưng bày tại Eurosatory. Ảnh: MBDA.
Mô hình bệ phóng mặt đất được trưng bày tại Eurosatory. Ảnh: MBDA.

​Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ từ lâu đã là tiêu chuẩn cho khả năng tấn công chính xác tầm xa, với tầm bắn lên tới 2.000 km, nhiều lớp dẫn đường và đầu đạn lớn, thường được phóng từ tàu chiến hoặc tàu ngầm trong các đợt tấn công mở màn của chiến dịch không kích NATO.

Sau Chiến tranh Lạnh, NATO gần như từ bỏ tên lửa hành trình phóng từ mặt đất, ngoại trừ vai trò chống hạm, nhưng hiện nay đang xem xét lại giá trị của chúng. Nguyên nhân là việc phóng tên lửa hành trình từ mặt đất tạo thêm hướng tấn công, buộc đối phương phải đối phó với nguy cơ bị tấn công từ nhiều phía.

Bản thân các bệ phóng mặt đất cũng có khả năng sống sót cao hơn và dễ bảo trì hơn so với máy bay hoặc tàu chiến thực hiện cùng nhiệm vụ. Đây có lẽ là lý do khiến Đức đặc biệt muốn mua Tomahawk. Đan Mạch cũng đang tìm kiếm giải pháp tấn công tầm xa, dù có thể cần tầm bắn lớn hơn khả năng của NCM-LCM MK2.

visuel-mbda-lanceur-horizontal-imprimable-v1-1.jpg
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Thunder đang phát triển cũng có thể phóng được tên lửa hành trình mặt đất NCM-LCM MK2.

Nhìn chung, nhu cầu tăng cường năng lực tấn công tầm xa của châu Âu là rất rõ rệt, thể hiện rõ nhất qua Sáng kiến Tấn công Tầm xa châu Âu (ELSA) với sáu thành viên: Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Ý và Thụy Điển.

Khi nhóm này được thành lập, mục tiêu là phát triển tên lửa hành trình phóng từ mặt đất với tầm bắn 1.000 – 2.000 km, ngang ngửa Tomahawk. Tuy nhiên, Thụy Điển chủ yếu quan tâm đến các phương án phóng từ trên không và trên biển.

Có thể thấy MBDA đang định vị NCM-LCM MK2 để đáp ứng nhu cầu này, đặc biệt khi hãng dự kiến thử nghiệm bay đầu tiên vào năm 2028 và cung cấp vũ khí từ năm 2029.

Trong bối cảnh các chính phủ phương Tây phải tăng chi tiêu quốc phòng nhưng nguồn lực có hạn và còn nhiều lỗ hổng cần lấp đầy để răn đe và có thể đối đầu với kẻ thù, việc đầu tư phát triển và mua sắm tên lửa hành trình phóng từ mặt đất như NCM-LCM MK2 có thể mang lại giá trị ở việc tạo thêm hướng tấn công.

Tên lửa hành trình cận âm NCM-LCM MK2 phóng từ hệ thống Thunder.
TWZ, Calibre Defence
#Phát triển tên lửa hành trình châu Âu #NCM-LCM MK2 và khả năng tầm xa #Chương trình quốc phòng Eurosatory 2026 #Chiến lược tấn công tầm xa NATO #Nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Pháo phản lực đa năng nhăm nhe đoạt ngôi "hỏa thần" của HIMARS

Giải pháp pháo phản lực phóng loạt PULS, có khả năng thích ứng và được kết nối mạng kỹ thuật số, được chế tạo để bắn nhiều loại đạn khác nhau.

Hệ thống PULS (Precise and Universal Rocket Launcher) do Elbit Systems phát triển, nổi bật với tính linh hoạt cực cao. Đặt trên xe tải chiến thuật đa bánh HEMTT hoặc Mercedes mang theo bệ phóng gồm hai ngăn chứa đạn (PODS) độc lập. Thiết kế này cho phép hệ thống triển khai nhanh chóng trên nhiều loại khung gầm khác nhau mà không cần thay đổi cấu trúc cốt lõi, phù hợp với nhu cầu cơ động của chiến tranh hiện đại.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nhật Bản giới thiệu tên lửa hành trình tầm xa công nghệ cao

Kawasaki công bố kết quả chương trình trình diễn tên lửa mới, mở ra khả năng tấn công ngoài tầm phòng thủ, nâng cao năng lực quốc phòng độc lập.

Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần Nhật Bản (ATLA) ngày 16/1/2026 cho biết Tập đoàn Công nghiệp Nặng Kawasaki đã công bố kết quả chi tiết của một chương trình trình diễn công nghệ tên lửa hành trình tầm xa tiên tiến. Đây là lần công bố công khai đầu tiên liên quan tới chương trình nghiên cứu từng được giới thiệu tại Hội thảo Công nghệ ATLA vào tháng 11/2025.

Theo ATLA, mẫu tên lửa do Kawasaki phát triển không nhằm trang bị ngay cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF), mà đóng vai trò là nền tảng trình diễn công nghệ. Mục tiêu chính của chương trình là kiểm chứng các phân hệ then chốt và khái niệm tác chiến, qua đó tạo cơ sở cho việc phát triển một loại tên lửa hành trình tác chiến trong tương lai dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nga đưa vào trang bị “tên lửa hành trình giá rẻ” mới

Theo truyền thồng Ukraine, Nga đã bắt đầu đưa vào trang bị UAV tấn công tầm xa Geran-5, mang đầu đạn lớn hơn và tấn công ở khoảng cách hàng nghìn km.

1-9059.jpg
Theo Army Recognition, Quân đội Nga đã lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công sử dụng động cơ phản lực Geran-5 trong một cuộc tấn công phối hợp vào sâu trong lãnh thổ Ukraine.
2-7322.jpg
Các nhà phân tích tình báo nguồn mở độc lập (OSIN) và các viện nghiên cứu, bao gồm cả một số tổ chức bài Nga nhất, đã đánh giá cao loại UAV mới này và cho rằng, về bản chất, UAV tấn công mới của Nga là một loại vũ khí hoàn toàn mới.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới