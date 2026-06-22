Khách tham quan triển lãm Paris có thể điều khiển robot chiến đấu ở Ukraine

NUMO Robotics của Ukraine cho phép khách tham quan Eurosatory 2026 điều khiển từ xa thiết bị không người lái đặt cách đó 1.500km tại quê nhà thông qua Starlink.

Trong triển lãm vũ khí Eurosatory 2026 ở Paris, công ty NUMO Robotics của Ukraine đã cho khách tham quan cơ hội điều khiển mẫu robot tự hành NUMO UGV hàng đầu của họ, trong đó 600 chiếc đã được giao cho quân đội năm ngoái.

Điều đáng chú ý là bản thân phương tiện không người lái chiến trường này được đặt tại một trường bắn ở Ukraine, cách bộ điều khiển 1.500 km.

Màn hình hệ thống điều khiển tại Paris cho phép khách tham quan điều khiển robot chiến đấu tại Ukraine.

Công ty giải thích rằng họ không chỉ muốn trình chiếu video demo về máy bay không người lái mà còn muốn tạo cơ hội cho người dùng thử điều khiển hệ thống không người lái một cách độc lập. Wi-Fi và Starlink được sử dụng để liên lạc.

Vì vậy, khách tham quan không còn nghi ngờ gì nữa, camera điều khiển đã được lắp đặt tại trường bắn huấn luyện ở Ukraine. Nhờ đó, người ta có thể quan sát chuyển động của UGV không chỉ từ bộ điều khiển mà còn trên màn hình phụ.

NUMO Robotics cho biết hơn 200 người đã thử làm người điều khiển máy bay không người lái mặt đất trong hai ngày triển lãm đầu tiên, trong đó có Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin.

Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin được cho là đã thử việc điều khiển NUMO UGV.

Đáng chú ý là nhờ một bài đăng trên mạng xã hội của một vị khách, số người quan tâm vẫn tiếp tục tăng lên.

Hiện nay, nhờ tính sẵn có và tính linh hoạt, Starlink vẫn là giải pháp phổ biến nhất cho liên lạc giữa các phương tiện không người lái (UGV) tại Ukraine. Nó cho phép điều khiển từ xa, kể cả ở khoảng cách 1.500 km, mặc dù khoảng cách như vậy thường không gặp trong thực tế.

Một chiếc NUMO UGV gắn loạt phương tiện trinh sát, chiến đấu.

Về bản thân mẫu NUMO với khung gầm bánh xích, khả năng tải trọng lên đến 300 kg với tổng trọng lượng 620 kg, tầm hoạt động lên đến 45 km và tốc độ di chuyển tối đa lên đến 10 km/h. Thời gian triển khai là 10 phút.

Trung tâm phát triển robot NUMO Robotics sử dụng hệ thống liên lạc Wi-Fi hoạt động ở khoảng cách lên đến 1,5 km.

Ngoài ra còn có 5 biến thể tùy chọn, trong đó có Starlink và LTE. Được biết, khoảng 600 UGV (xe tự hành không người lái) như vậy đã được sản xuất và chuyển giao cho Lực lượng Quốc phòng vào năm 2025. Chúng được cung cấp như một nền tảng hậu cần, kỹ thuật và chiến đấu.