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Quân sự - Thế giới

Đức hợp tác với Hàn Quốc phát triển vũ khí chống lại bom lượn tầm xa

Rheinmetall cùng đối tác LIG của Hàn Quốc, chế tạo tên lửa đặc biệt bắn hạ bom lượn, tầm bắn 20km, tích hợp hệ thống Skynex.

Tuệ Minh

Công ty Rheinmetall của Đức và LIG Defense & Aerospace (D&A) của Hàn Quốc đang lên kế hoạch phát triển một loại tên lửa đất đối không mới với tầm bắn vượt trội.

Bên cạnh các mục tiêu thông thường như máy bay và trực thăng, tên lửa này sẽ được thiết kế để bắn hạ bom lượn (GAB).

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Tên lửa C-PGM/ESHORAD được thiết kế chuyên chống lại bom lượn.

Đại diện của LIG đã cho biết, tên lửa mới được đặt tên là C-PGM/ESHORAD. Tầm bắn của nó sẽ là 20 km, với độ cao hoạt động tối đa được công bố khoảng 6-7 km, mặc dù lưu ý rằng việc tấn công thực tế có thể sẽ diễn ra ở độ cao thấp hơn.

Chưa quyết định loại đầu dò nào sẽ được sử dụng, nhưng rất có thể đó sẽ là đầu dò radar. Quá trình phát triển dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong ba năm, lý tưởng nhất là trong hai năm, nghĩa là sẵn sàng vào năm 2028-2029.

Cũng tại triển lãm, bệ phóng cho loại tên lửa này được trưng bày, đặt trên xe tải với 16 ống phóng. Việc tích hợp hệ thống phòng không Skynex đang được lên kế hoạch, hiện tại hệ thống này chỉ được trang bị súng.

Tờ Defense Express nhận xét rằng ý tưởng này khá thú vị và có thể thực nghiệm ngay tại Ukraine, vì việc Nga sử dụng rộng rãi hệ thống lượn GAB tạo ra lợi thế lớn cho bom thông thường. Thêm vào đó, Không quân Ukraine đã sử dụng pháo phòng không Skynex, nên việc tích hợp sẽ không quá phức tạp.

Mặt khác, khả năng triển khai hệ thống phòng không trực tiếp tại tiền tuyến là khá thấp. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Skynex, các cơ sở quan trọng gần tiền tuyến và dân cư vẫn có thể được bảo vệ.

Việc lắp đặt tên lửa đất đối không cỡ nhỏ C-PGM/ESHORAD trên Skynex.

Việc lắp đặt tên lửa đất đối không cỡ nhỏ C-PGM/ESHORAD trên Skynex.

Tuy nhiên còn có vấn đề về giá thành và tốc độ sản xuất của loại tên lửa này, số lượng không đủ có thể hạn chế tính hữu dụng của hệ thống. Thời gian sẵn sàng dự kiến ​​vào năm 2028-2029 vẫn còn khá xa, tương đương với tên lửa đất đối không MBDA DEFENDAIR, loại tên lửa sẽ được tích hợp vào máy bay Skyranger 30 của Đức.

Lý lẽ quan trọng nhất phản đối việc cung cấp cho Ukraine là sự tham gia của một công ty Hàn Quốc vào dự án. Quốc gia này trước đây đã cấm bán hệ thống phòng không KM-SAM II cho Ukraine, vì vậy rất có thể dự án hợp tác như vậy cũng sẽ không được cấp phép.

Hệ thống tên lửa phòng không Cheongung-II của Hàn Quốc cũng có thể tích hợp C-PGM/ESHORAD.

Hệ thống tên lửa phòng không Cheongung-II của Hàn Quốc cũng có thể tích hợp C-PGM/ESHORAD.

Toàn bộ quá trình phát triển sẽ được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác phát triển hệ thống phòng không giữa Rheinmetall và LIG Defense & Aerospace, hướng tới việc thành lập doanh nghiệp liên doanh.

Bên cạnh việc phát triển các trang thiết bị mới, các tên lửa đất đối không hiện có của Hàn Quốc cũng nằm trong kế hoạch nội địa hóa.

Sức mạnh của bom lượn hàng không Grom - E2 - Báo QĐND.

Rheinmetall, Denfense Blog
#Phát triển tên lửa chống bom lượn #Hợp tác Đức - Hàn trong quốc phòng #Hệ thống phòng không Skynex #Chiến tranh hiện đại và công nghệ tên lửa #Triển vọng và thách thức dự án quốc tế

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