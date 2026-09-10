Đề nghị điều tra vụ đã đóng tiền BHYT, đi viện mới biết thẻ hết hạn

BHXH tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị chuyển cơ quan điều tra liên quan đến vụ người dân đóng tiền BHYT, đi viện mới biết thẻ hết hạn xảy ra trên địa bàn Đa Mai.

Liên quan đến thông tin người dân trên địa bàn phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh), phản ánh đóng tiền bảo hiểm y tế (BHYT) gần một năm, đi viện mới biết thẻ hết hạn, ông Phạm Trọng Huế - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với tổ chức dịch vụ Bưu điện (đơn vị ký hợp đồng thu với cơ quan BHXH) tiến hành rà soát vụ việc.

BHXH tỉnh Bắc Ninh đã chấm dứt ngay hoạt động đối với nhân viên thu BHXH, BHYT có hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời yêu cầu tổ chức dịch vụ thu khắc phục toàn bộ chi phí phát sinh khi người dân đi khám chữa bệnh.

“Chúng tôi cũng đã có văn bản đề nghị chuyển cơ quan điều tra đối với bà Xuyến - nhân viên thu gom của Bưu điện tại phường Đa Mai” - ông Huế cho biết.

Ngoài ra, tổ chức dịch vụ thu cũng được BHXH tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nộp toàn bộ số tiền của những người đã tham gia BHYT vào cơ quan BHXH để kịp thời gia hạn thẻ, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Chị H.T.N. (trú tại Đa Mai, Bắc Ninh), đã tham gia BHYT nhiều năm nhưng khi đi sinh mới phát hiện thẻ chưa được gia hạn.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, đề nghị người dân khi đóng tiền mua BHYT phải yêu cầu nhân viên thu xuất hóa đơn, biên lai và giao ngay cho người tham gia.

Trước đó, nhiều người dân trên địa bàn phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh), phản ánh họ đã đóng tiền từ cuối năm 2025, nhưng thẻ BHYT vẫn chưa được gia hạn. Đơn cử như trường hợp bà H.T D. (trú phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh), cho biết gia đình đã đóng BHYT từ tháng 11/2025, khi có người đến thu phí. Việc đóng tiền nối tiếp được gia đình thực hiện đầy đủ. Đến ngày 30/7/2026, khi tới cơ sở y tế khám chữa bệnh, bà D. bất ngờ được thông báo thẻ BHYT đã hết hạn.

Một trường hợp khác là chị H.T.N. (trú tại Đa Mai), phản ánh đã tham gia BHYT nhiều năm và tiếp tục đóng phí cho năm 2026 từ tháng 11/2025. Đến tháng 6/2026, khi đi sinh con, chị được thông báo thẻ BHYT chưa được gia hạn. Chị N. đã phản ánh sự việc với nhân viên thu phí. Người này sau đó đã trả lại khoản tiền tương đương 80% mức BHYT chị được hưởng.

Tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến. Nếu quá trình tham gia BHYT bị gián đoạn quá thời gian quy định, quyền lợi trên có thể bị ảnh hưởng và phải tính lại theo quy định.

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