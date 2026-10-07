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Quân sự - Thế giới

Pakistan trợ cấp nhiên liệu cho 9 triệu người thu nhập thấp

Chính phủ Pakistan trợ cấp nhiên liệu cho hơn 9 triệu người có thu nhập thấp trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng tăng cao.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các quan chức Pakistan ngày 6/10 cho biết, Chính phủ Pakistan trợ cấp nhiên liệu cho hơn 9 triệu người có thu nhập thấp trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng tăng cao.

Theo Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Pakistan Shaza Fatima Khawaja, chương trình trợ cấp nhiên liệu này được thực hiện nhằm giảm bớt gánh nặng cho hàng triệu người khi căng thẳng địa chính trị trong khu vực khiến giá nhiên liệu toàn cầu leo thang.

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Một người đi xe máy mua xăng với giá ưu đãi theo chương trình trợ cấp nhiên liệu của Chính phủ dành cho người thu nhập thấp, tại một trạm xăng ở Lahore, Pakistan, ngày 6/10/2026. Ảnh: AP/KM Chaudary.

“Chúng tôi đã đảm bảo quy trình diễn ra liền mạch và linh hoạt cho người dân”, Bộ trưởng Khawaja nói, đồng thời mô tả đây là lần đầu tiên Pakistan áp dụng công nghệ trên toàn quốc để triển khai trợ cấp nhiên liệu có mục tiêu.

Giá xăng và dầu diesel tăng đã tạo thêm áp lực lên quốc gia đang đối mặt với tình trạng lạm phát cao, khiến chi phí vận chuyển, thực phẩm và sinh hoạt tăng lên, đồng thời dấy lên lo ngại về các cuộc biểu tình.

Chương trình này, được Thủ tướng Shehbaz Sharif phê duyệt vào tháng trước, cung cấp ưu đãi giảm giá nhiên liệu cho những người đi xe máy, chủ sở hữu ô tô nhỏ đủ điều kiện nhận trợ cấp,...nhiều người trong số họ phụ thuộc vào phương tiện để làm việc và di chuyển hàng ngày.

Giá nhiên liệu tại Pakistan đã tăng hơn 50% kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2/2026, làm gia tăng áp lực lên các hộ gia đình vốn đã chật vật với chi phí sinh hoạt. Chính phủ của ông Sharif cho biết các khoản trợ cấp này nhằm giúp người thu nhập thấp mua xăng dầu với mức giá như trước khi xung đột bùng phát.

Bộ trưởng Dầu khí Ali Pervaiz Malik cho biết hơn 9 triệu người đang hưởng lợi từ chương trình này, trong đó những người lái xe đủ điều kiện sẽ nhận được mã thông báo qua tin nhắn và xuất trình tại các trạm xăng tham gia, nơi nhân viên xác minh quyền lợi trước khi áp dụng mức giảm giá. Mức và tần suất hỗ trợ khác nhau, tùy theo loại phương tiện.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Giá diesel toàn cầu tăng kỷ lục hồi tháng 9/2026

Nguồn video: VTV
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