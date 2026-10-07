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Xã hội

Khởi tố 4 bị can thu lợi bất chính 80 tỷ đồng tại dự án NƠXH AZ Thăng Long

Chiều 7/10, Công an Hà Nội cho biết đã làm rõ thủ đoạn thu lợi bất chính khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án New City.

Đối tượng Lương Song Hào.
Đối tượng Lương Song Hào.

Theo điều tra, Lương Song Hào (SN 1983, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long - Công ty AZ Thăng Long) và Lê Thị Thu Trang (SN 1990, Giám đốc Sàn Mangala) đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội của khách hàng tại tòa A3.

Khoản tiền trên được hợp thức dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ”, phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala. Nội dung thỏa thuận thể hiện khoản tiền chênh sẽ được khấu trừ vào số tiền thuê, mua theo Hợp đồng mua bán (HĐMB)/Văn bản thỏa thuận (VBTT) với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký HĐMB/VBTT với chủ đầu tư, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu, đồng thời vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ HĐMB/VBTT. Tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.

Đối tượng Vũ Ngọc Vinh.
Đối tượng Vũ Ngọc Vinh.

Cơ quan điều tra xác định, các nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán Sàn Mangala. Sau đó, tiền được chuyển lại cho Lương Song Hào để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế để sử dụng cho hoạt động công ty và mục đích cá nhân của Hào.

Hào còn bị cáo buộc giao Vũ Ngọc Vinh (SN 1976, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long) xác định mức tiền chênh lệch dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm.

Sau đó, Vinh trình Bùi Thúy Quỳnh (SN 1994, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long) và Hào phê duyệt, rồi chuyển cho Sàn Mangala triển khai thu tiền khách hàng.

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can nêu trên về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Lam/ Báo Xây Dựng
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#hà nội #lừa đảo #khởi tố #az thăng long #Dự án nhà ở xã hội #Thu lợi bất chính

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