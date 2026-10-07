Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cựu Bộ trưởng Kim Tiến được giảm án xuống 3 năm tù

HĐXX ghi nhận cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều đóng góp cho ngành y tế và nhiều tình tiết giảm nhẹ khác.

Thiên Tuấn

Chiều 7/10, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội công bố bản án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có kháng cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

anh-chup-man-hinh-2026-10-07-luc-155105.png
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

HĐXX phúc thẩm đánh giá, tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án. Trong vụ án trên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt của bộ và có trách nhiệm chỉ đạo chung trong công tác, trong đó có xây dựng, hạ tầng.

Đối với dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, phê duyệt trong việc tư vấn, triển khai dự án; chủ trì việc phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án.

Quá trình triển khai dự án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những sai phạm trong việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu dẫn đến nhiều sai phạm khác để hai dự án bị đình trệ kéo dài gây thất thoát, lãng phí Nhà nước số tiền hơn 800 tỷ đồng.

HĐXX phúc thẩm đánh giá, hành vi vi phạm của các bị cáo trong việc xây dựng dự án Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 là đặc biệt nghiêm trọng. Song HĐXX phúc thẩm ghi nhận bị cáo Kim Tiến có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của ngành y tế. Trong quá trình công tác bị cáo Tiến nhận được nhiều bằng khen, giấy khen. Các bị cáo trong vụ án phạm tội lần đầu, một số bị cáo tuổi đã cao, sức khỏe yếu,... Trước khi diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, nhiều đơn vị, cá nhân đã có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo.

Từ những phân tích trên, HĐXX phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, xử phạt cựu Bộ trưởng Kim Tiến 3 năm tù (án sơ thẩm 6 năm tù). Như vậy bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải chấp hành án 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong quá trình diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, đến chiều 1/10, các bị cáo đã nộp khắc phục thêm gần 2 tỷ đồng. Trong đó bà Tiến và gia đình đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ các đồng nghiệp khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Sau khi các bị cáo nộp thêm tiền khắc phục, VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ cho cựu Bộ trưởng Kim Tiến 18-24 tháng tù ở bản án sơ thẩm (án sơ thẩm 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí).

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát đánh giá với cương vị người đứng đầu Bộ Y tế, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của ngành y tế; trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư phát triển ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế.

Đối với dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có chức năng chỉ đạo, tổ chức thẩm định, phê duyệt, triển khai dự án, đồng thời kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Cơ quan công tố cho rằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Tiến có nhiều sai phạm liên quan việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập dự án, phương án thiết kế, thi công và các nội dung trong quá trình triển khai hai dự án.

Những sai phạm này khiến hai dự án chậm tiến độ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây lãng phí hơn 800 tỷ đồng,... Hồ sơ vụ án xác định, trong quá trình thực hiện hai dự án, bà Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Những sai phạm này khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Mời quý độc giả xem video: Hiện trường cháy khiến 5 người tử vong.
#bộ y tế #Nguyễn Thị Kim Tiến #giảm án #bệnh viện #hối lộ #Nguyễn Thị Kim Tiến

Bài liên quan

Xã hội

Hôm nay, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ra tòa xin hưởng án treo

Hôm nay, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có kháng cáo.

Ngày 25/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Ninh Bình.

Xin giảm án, hưởng án treo và giảm bồi thường

Xem chi tiết

Xã hội

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh 6 năm tù

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Chiều 27/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội; phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn Nhà nước, cần thiết phải đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh.

Xem chi tiết

Xã hội

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin lỗi Đảng, Nhà nước, mong được khoan hồng

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân khi nói lời sau cùng, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sáng 22/5, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và một số đơn vị, liên quan các sai phạm tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Tại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan, HĐXX cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới