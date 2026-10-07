Cựu Bộ trưởng Kim Tiến được giảm án xuống 3 năm tù

HĐXX ghi nhận cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều đóng góp cho ngành y tế và nhiều tình tiết giảm nhẹ khác.

Chiều 7/10, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội công bố bản án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có kháng cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

HĐXX phúc thẩm đánh giá, tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án. Trong vụ án trên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt của bộ và có trách nhiệm chỉ đạo chung trong công tác, trong đó có xây dựng, hạ tầng.

Đối với dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, phê duyệt trong việc tư vấn, triển khai dự án; chủ trì việc phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án.

Quá trình triển khai dự án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những sai phạm trong việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu dẫn đến nhiều sai phạm khác để hai dự án bị đình trệ kéo dài gây thất thoát, lãng phí Nhà nước số tiền hơn 800 tỷ đồng.

HĐXX phúc thẩm đánh giá, hành vi vi phạm của các bị cáo trong việc xây dựng dự án Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 là đặc biệt nghiêm trọng. Song HĐXX phúc thẩm ghi nhận bị cáo Kim Tiến có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của ngành y tế. Trong quá trình công tác bị cáo Tiến nhận được nhiều bằng khen, giấy khen. Các bị cáo trong vụ án phạm tội lần đầu, một số bị cáo tuổi đã cao, sức khỏe yếu,... Trước khi diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, nhiều đơn vị, cá nhân đã có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo.

Từ những phân tích trên, HĐXX phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, xử phạt cựu Bộ trưởng Kim Tiến 3 năm tù (án sơ thẩm 6 năm tù). Như vậy bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải chấp hành án 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong quá trình diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, đến chiều 1/10, các bị cáo đã nộp khắc phục thêm gần 2 tỷ đồng. Trong đó bà Tiến và gia đình đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ các đồng nghiệp khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Sau khi các bị cáo nộp thêm tiền khắc phục, VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ cho cựu Bộ trưởng Kim Tiến 18-24 tháng tù ở bản án sơ thẩm (án sơ thẩm 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí).

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát đánh giá với cương vị người đứng đầu Bộ Y tế, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của ngành y tế; trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư phát triển ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế.

Đối với dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có chức năng chỉ đạo, tổ chức thẩm định, phê duyệt, triển khai dự án, đồng thời kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Cơ quan công tố cho rằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Tiến có nhiều sai phạm liên quan việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập dự án, phương án thiết kế, thi công và các nội dung trong quá trình triển khai hai dự án.

Những sai phạm này khiến hai dự án chậm tiến độ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây lãng phí hơn 800 tỷ đồng,... Hồ sơ vụ án xác định, trong quá trình thực hiện hai dự án, bà Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Những sai phạm này khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.