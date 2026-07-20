Đấu thầu tại trường TH Đa Thiện Đà Lạt: Lộ diện hai doanh nghiệp cạnh tranh

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) vừa công bố biên bản mở thầu trực tuyến đối với Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình: Xây dựng Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Đa Thiện, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Mã thông báo mời thầu - TBMT: IB2600350985). Đây là dự án hạ tầng giáo dục trọng điểm tại địa phương nhằm bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, học tập cho học sinh và hoàn thiện cảnh quan sư phạm trên địa bàn.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Khung pháp lý chặt chẽ và thông số bài toán ngân sách

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 70/QĐ-TTDVTH do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Lâm Viên - Đà Lạt ban hành, dự án có tổng mức đầu tư được phân kỳ khoa học. Trong đó, giá gói thầu số 06 được xác định cụ thể là 4.490.706.941 đồng (Bốn tỷ bốn trăm chín mươi triệu bảy trăm lẻ sáu ngàn chín trăm bốn mươi mốt đồng). Cơ cấu chi phí bao gồm chi phí xây dựng là 4.406.690.010 đồng, chi phí thiết bị là 65.430.000 đồng và chi phí dự phòng là 18.586.931 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Ngân sách phường thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, có nguồn gốc từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

Về quy mô kỹ thuật, gói thầu triển khai xây dựng một khối Nhà đa năng diện tích 481 mét vuông (gồm không gian đa năng 288 mét vuông, sân khấu 46,8 mét vuông, sảnh, kho thiết bị và khu vệ sinh) với kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối mác 250, mái lợp tôn sóng vuông mạ màu kết hợp hệ kèo thép. Đồng thời, dự án tích hợp hạng mục kè chắn đất bằng đá chẻ vữa mác 75 dài 21,3 mét để xử lý taluy chống sạt lở bề mặt. Do tính chất kỹ thuật đã được định hình rõ ràng, chủ đầu tư áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 18 tháng.

Nhằm bảo đảm chất lượng và tính minh bạch tuyệt đối trước khi phát hành đấu thầu rộng rãi, ngày 13/07/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Lâm Viên - Đà Lạt đã ký Quyết định số 115/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Nội dung điều chỉnh tập trung vào việc cập nhật lại chuẩn xác khối lượng tại Mẫu số 01 Chương IV và định vị lại giá trị hợp đồng tương tự ở mức tối thiểu là 2.245.353.471 đồng đối với công trình dân dụng cấp III, bảo đảm đúng quy định phân cấp và không cài cắm tiêu chí hạn chế nhà thầu.

Diễn biến ngày mở thầu: Cuộc bám đuổi sát sao về giá

Đúng vào lúc 10:00 ngày 18/07/2026, hệ thống e-GP tiến hành đóng thầu. Biên bản mở thầu tự động kết xuất vào lúc 10:07 cùng ngày ghi nhận có 02 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) trực tuyến. Diễn biến số liệu cho thấy một kịch bản cạnh tranh thực tế và sòng phẳng.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thành Tâm An (Mã định danh: vn5801239381) đưa ra giá dự thầu ban đầu là 4.239.234.842 đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này chủ động đề xuất tỷ lệ giảm giá 3,15%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 4.105.698.944,47 đồng. Thời gian thực hiện gói thầu được đơn vị này đề xuất là 480 ngày.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Minh (Mã định danh: vn5800470211) nộp hồ sơ với giá dự thầu sát giá trần là 4.490.626.000 đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này tạo bất ngờ khi tung tỷ lệ giảm giá sâu lên tới 5%, đưa giá dự thầu sau giảm giá về mức 4.266.094.700 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng theo đề xuất của Công ty An Minh là 510 ngày.

Về mặt thủ tục pháp lý bắt buộc, cả hai nhà thầu đều đáp ứng nghiêm túc yêu cầu bảo đảm dự thầu với giá trị 45.000.000 đồng thông qua hình thức cam kết trực tiếp trong đơn dự thầu, hiệu lực bảo đảm đạt 150 ngày và hiệu lực của E-HSDT đạt 120 ngày kể từ ngày đóng thầu. Như vậy, về mặt kinh tế, giá sau giảm giá của Công ty Thành Tâm An hiện đang thấp hơn Công ty An Minh khoảng 160,3 triệu đồng, tạo nên một cuộc bám đuổi điểm số khá gay cấn.

Góc nhìn của các chuyên gia pháp lý và kinh tế thầu

Dưới lăng kính pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích:

“Gói thầu được triển khai vào thời điểm giữa năm 2026, do đó hệ thống quy chiếu pháp luật áp dụng đã có sự vận động linh hoạt. Bên cạnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, quy trình xét thầu bắt buộc phải tuân thủ các quy định sửa đổi bổ sung và hệ thống văn bản hướng dẫn mới nhất như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Việc hồ sơ mời thầu được chủ đầu tư chủ động điều chỉnh khối lượng công khai trước khi đóng thầu thông qua Quyết định 115/QĐ-TTDVTH là minh chứng cho việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, loại bỏ các rào cản kỹ thuật để tạo sân chơi bình đẳng, thu hút tối thiểu từ hai nhà thầu trở lên tham gia cạnh tranh thực chất.”

Đánh giá sâu về khía cạnh năng lực kỹ thuật và bài toán kinh tế thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định:

“Bản chất của phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói là nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của khối lượng chào thầu. Cả hai đơn vị đều đưa ra biên độ giảm giá rõ rệt (3,15% và 5%), giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước từ 224 triệu đến hơn 385 triệu đồng. Tuy nhiên, do đây là công trình xây dựng có yếu tố địa hình đồi dốc đặc trưng của Đà Lạt, đòi hỏi công tác đào đất taluy và xây kè chắn bằng đá chẻ phải bảo đảm an toàn lao động cực kỳ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tổ chuyên gia khi đánh giá E-HSDT cần đặc biệt lưu ý kiểm tra năng lực tài chính thực tế của hai đơn vị: liệu có đáp ứng được hạn mức tín dụng khả dụng tối thiểu 748.452.000 đồng theo yêu cầu của E-HSMT hay không. Ngoài ra, việc Công ty Thành Tâm An rút ngắn thời gian thi công xuống 480 ngày (so với 510 ngày của An Minh) là một điểm cộng về tiến độ, nhưng phải được chứng minh bằng biểu đồ nhân lực và giải pháp biện pháp kỹ thuật thi công khả thi, tránh tình trạng bỏ giá thấp để trúng thầu rồi kéo dài tiến độ thực tế.”

Hiện tại, Gói thầu số 06 tại Trường tiểu học Đa Thiện vẫn đang trong giai đoạn xét thầu trực tuyến. Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính của tổ chuyên gia sẽ quyết định cái tên cuối cùng được lựa chọn để ký kết hợp đồng trọn gói với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.