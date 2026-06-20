Đấu thầu tại Điện lực Lâm Đồng: Loại Liên danh Ngọc Khải, tiết kiệm ngân sách lớn [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, nhằm đảm bảo hạ tầng điện lưới 110kV vận hành an toàn và ổn định, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã triển khai tổ chức đấu thầu Gói thầu SCXD02/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình. Đây là một hợp phần trọng điểm thuộc dự án Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV cơ sở 3 năm 2026. Tại gói thầu này, dư luận ghi nhận điểm sáng nổi bật trong công tác quản lý nguồn vốn đầu tư công khi Chủ đầu tư đã tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong đấu thầu.

Tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng và cuộc sàng lọc nghiêm cẩn

Cụ thể, gói thầu có giá dự toán là 2.000.418.072 đồng, được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng một cách công khai. Biên bản mở thầu ngày 02/04/2026 ghi nhận sự tham gia cạnh tranh sòng phẳng của 4 nhà thầu. Đến ngày 26/05/2026, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng - Phan Sỹ Duy đã ký Quyết định số 1763/QĐ-PCLĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, Công ty TNHH TVXD Vinh Quang (mã số thuế: 6001510491) là đơn vị trúng thầu cuối cùng với giá 1.500.071.907 đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 75 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng là 440 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nguồn MSC

Bằng lăng kính toán học và nghiệp vụ quản lý kinh tế, gói thầu này ghi nhận mức tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên tới 25,01%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm ở mức cao bất thường, minh chứng cho tính hiệu quả kinh tế rõ rệt trong công tác đấu thầu. Đáng chú ý, đằng sau tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng này là cả một quá trình sàng lọc hồ sơ cực kỳ khắt khe, liêm chính của Tổ chuyên gia gồm ông Nguyễn Giang Nam (Tổ trưởng) cùng các thành viên: ông Phạm Được, bà Huỳnh Thị Kim Dung và ông Phạm Văn Thịnh.

Hợp đồng giao khoán số 1011/DAKLAK-HĐGK và "lỗ hổng" pháp lý

Dữ liệu từ Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy, Liên danh xây lắp Ngọc Khải (gồm Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Ngọc Khải và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tổng hợp Đức Phúc) đã đưa ra mức giá dự thầu tương đối cạnh tranh là 1.664.859.709,7402 đồng, đứng thứ hai về giá. Tuy nhiên, Liên danh xây lắp Ngọc Khải đã bị loại bỏ ngay từ bước kỹ thuật với lý do: "Nhà thầu không đạt đánh giá về năng lực và kinh nghiệm".

Bóc tách sâu vào hồ sơ dự thầu, điểm nghẽn khiến Liên danh Ngọc Khải phải dừng bước nằm ở những dấu hiệu bất thường liên quan đến "Hợp đồng tương tự" – thước đo bắt buộc theo luật định để chứng minh kinh nghiệm thực tiễn của nhà thầu. Để vượt qua hàng rào kỹ thuật này, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Ngọc Khải (đơn vị đứng đầu liên danh, đảm nhận 50% khối lượng công việc) đã đính kèm Hợp đồng giao khoán số 1011/DAKLAK-HĐGK ký ngày 10/11/2023 giữa Công ty Tuấn Phát và Công ty Ngọc Khải.

Tuy nhiên, tài liệu này nhanh chóng bộc lộ "lỗ hổng" pháp lý nghiêm trọng: Hồ sơ hoàn toàn vắng bóng văn bản chấp thuận của Chủ đầu tư dự án gốc đối với vai trò nhà thầu phụ của Công ty Ngọc Khải. Theo hành lang pháp lý hiện hành, việc giao khoán công việc mà không có sự chấp thuận chính thức của Chủ đầu tư bị xem là hoạt động không có giá trị để chứng minh năng lực, thậm chí tiềm ẩn dấu hiệu của hành vi chuyển nhượng thầu trái phép qua mặt cơ quan quản lý.

Hai vòng minh bạch làm rõ hồ sơ và sự từ chối của nhà thầu

Thể hiện tinh thần trách nhiệm giải trình cao độ và sự khách quan tuyệt đối, Tổ chuyên gia và Bên mời thầu đã thực hiện quy trình hậu kiểm minh bạch (Audit Trail) qua hai giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn 1: Ngày 08/04/2026, Bên mời thầu phát hành Công văn số 2736/PCLĐ-QLDA yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp văn bản chấp thuận tư cách nhà thầu phụ của Chủ đầu tư dự án gốc. Phản hồi ngày 10/04/2026 cho thấy phía nhà thầu hoàn toàn bất lực, không thể cung cấp được tài liệu cốt tử này.

Ngày 08/04/2026, Bên mời thầu phát hành Công văn số 2736/PCLĐ-QLDA yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp văn bản chấp thuận tư cách nhà thầu phụ của Chủ đầu tư dự án gốc. Phản hồi ngày 10/04/2026 cho thấy phía nhà thầu hoàn toàn bất lực, không thể cung cấp được tài liệu cốt tử này. Giai đoạn 2: Ngày 20/04/2026, Bên mời thầu tiếp tục gửi Công văn số 3161/PCLĐ-QLDA, mở ra cơ hội cuối cùng để nhà thầu bổ sung một hợp đồng tương tự hợp lệ khác thay thế nhằm chứng minh năng lực thực tế. Đáng tiếc, tại văn bản phản hồi ngày 21/04/2026, phía nhà thầu đã từ chối bổ sung hồ sơ và yêu cầu Chủ đầu tư đánh giá duy nhất trên những tài liệu đã nộp.

Sự bất hợp tác này là minh chứng rõ nét cho việc nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu về năng lực thực chất. Điều này buộc Chủ đầu tư phải kiên quyết gạt bỏ hồ sơ, bảo vệ kỷ cương và môi trường đấu thầu công bằng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Bài học pháp lý từ "án" trượt thầu của Liên danh Ngọc Khải