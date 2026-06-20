Đấu thầu tại Điện lực Lâm Đồng: Loại Liên danh Ngọc Khải, tiết kiệm ngân sách lớn [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, nhằm đảm bảo hạ tầng điện lưới 110kV vận hành an toàn và ổn định, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã triển khai tổ chức đấu thầu Gói thầu SCXD02/2026: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công sửa chữa công trình. Đây là một hợp phần trọng điểm thuộc dự án Sửa chữa phần xây dựng tại TBA 110kV cơ sở 3 năm 2026. Tại gói thầu này, dư luận ghi nhận điểm sáng nổi bật trong công tác quản lý nguồn vốn đầu tư công khi Chủ đầu tư đã tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong đấu thầu.
Tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng và cuộc sàng lọc nghiêm cẩn
Cụ thể, gói thầu có giá dự toán là 2.000.418.072 đồng, được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng một cách công khai. Biên bản mở thầu ngày 02/04/2026 ghi nhận sự tham gia cạnh tranh sòng phẳng của 4 nhà thầu. Đến ngày 26/05/2026, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng - Phan Sỹ Duy đã ký Quyết định số 1763/QĐ-PCLĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Theo đó, Công ty TNHH TVXD Vinh Quang (mã số thuế: 6001510491) là đơn vị trúng thầu cuối cùng với giá 1.500.071.907 đồng. Thời gian thực hiện gói thầu là 75 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng là 440 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Bằng lăng kính toán học và nghiệp vụ quản lý kinh tế, gói thầu này ghi nhận mức tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên tới 25,01%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm ở mức cao bất thường, minh chứng cho tính hiệu quả kinh tế rõ rệt trong công tác đấu thầu. Đáng chú ý, đằng sau tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng này là cả một quá trình sàng lọc hồ sơ cực kỳ khắt khe, liêm chính của Tổ chuyên gia gồm ông Nguyễn Giang Nam (Tổ trưởng) cùng các thành viên: ông Phạm Được, bà Huỳnh Thị Kim Dung và ông Phạm Văn Thịnh.
Hợp đồng giao khoán số 1011/DAKLAK-HĐGK và "lỗ hổng" pháp lý
Dữ liệu từ Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy, Liên danh xây lắp Ngọc Khải (gồm Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Ngọc Khải và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tổng hợp Đức Phúc) đã đưa ra mức giá dự thầu tương đối cạnh tranh là 1.664.859.709,7402 đồng, đứng thứ hai về giá. Tuy nhiên, Liên danh xây lắp Ngọc Khải đã bị loại bỏ ngay từ bước kỹ thuật với lý do: "Nhà thầu không đạt đánh giá về năng lực và kinh nghiệm".
Bóc tách sâu vào hồ sơ dự thầu, điểm nghẽn khiến Liên danh Ngọc Khải phải dừng bước nằm ở những dấu hiệu bất thường liên quan đến "Hợp đồng tương tự" – thước đo bắt buộc theo luật định để chứng minh kinh nghiệm thực tiễn của nhà thầu. Để vượt qua hàng rào kỹ thuật này, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Ngọc Khải (đơn vị đứng đầu liên danh, đảm nhận 50% khối lượng công việc) đã đính kèm Hợp đồng giao khoán số 1011/DAKLAK-HĐGK ký ngày 10/11/2023 giữa Công ty Tuấn Phát và Công ty Ngọc Khải.
Tuy nhiên, tài liệu này nhanh chóng bộc lộ "lỗ hổng" pháp lý nghiêm trọng: Hồ sơ hoàn toàn vắng bóng văn bản chấp thuận của Chủ đầu tư dự án gốc đối với vai trò nhà thầu phụ của Công ty Ngọc Khải. Theo hành lang pháp lý hiện hành, việc giao khoán công việc mà không có sự chấp thuận chính thức của Chủ đầu tư bị xem là hoạt động không có giá trị để chứng minh năng lực, thậm chí tiềm ẩn dấu hiệu của hành vi chuyển nhượng thầu trái phép qua mặt cơ quan quản lý.
Hai vòng minh bạch làm rõ hồ sơ và sự từ chối của nhà thầu
Thể hiện tinh thần trách nhiệm giải trình cao độ và sự khách quan tuyệt đối, Tổ chuyên gia và Bên mời thầu đã thực hiện quy trình hậu kiểm minh bạch (Audit Trail) qua hai giai đoạn cụ thể:
- Giai đoạn 1: Ngày 08/04/2026, Bên mời thầu phát hành Công văn số 2736/PCLĐ-QLDA yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp văn bản chấp thuận tư cách nhà thầu phụ của Chủ đầu tư dự án gốc. Phản hồi ngày 10/04/2026 cho thấy phía nhà thầu hoàn toàn bất lực, không thể cung cấp được tài liệu cốt tử này.
- Giai đoạn 2: Ngày 20/04/2026, Bên mời thầu tiếp tục gửi Công văn số 3161/PCLĐ-QLDA, mở ra cơ hội cuối cùng để nhà thầu bổ sung một hợp đồng tương tự hợp lệ khác thay thế nhằm chứng minh năng lực thực tế. Đáng tiếc, tại văn bản phản hồi ngày 21/04/2026, phía nhà thầu đã từ chối bổ sung hồ sơ và yêu cầu Chủ đầu tư đánh giá duy nhất trên những tài liệu đã nộp.
Sự bất hợp tác này là minh chứng rõ nét cho việc nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu về năng lực thực chất. Điều này buộc Chủ đầu tư phải kiên quyết gạt bỏ hồ sơ, bảo vệ kỷ cương và môi trường đấu thầu công bằng.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 2:] Bài học pháp lý từ "án" trượt thầu của Liên danh Ngọc Khải
Quy định về cấm hành vi chuyển nhượng thầu trong Luật Đấu thầu
Hành lang pháp lý về đấu thầu liên tục được siết chặt nhằm tạo ra môi trường minh bạch, công bằng và cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế. Một trong những quy tắc "thép" để bảo vệ chất lượng công trình và nguồn vốn đầu tư công của Nhà nước là nghiêm cấm hành vi chuyển nhượng thầu trái pháp luật.
Căn cứ Khoản 8 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đấu thầu bao gồm việc chuyển nhượng thầu dưới các hình thức:
- Thứ nhất: Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng.
- Thứ hai: Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng lại nằm ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất mà không được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận.
- Thứ ba: Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ trường hợp quy định pháp luật cho phép.
Đối chiếu với các quy định này, việc một doanh nghiệp ký kết hợp đồng giao khoán để thực hiện khối lượng công việc từ một nhà thầu chính, nhưng lại không có văn bản chấp thuận chính thức từ Chủ đầu tư gốc, sẽ không được công nhận là tư cách nhà thầu phụ hợp pháp. Hợp đồng giao khoán đó hoàn toàn vô hiệu và không có giá trị để chứng minh năng lực thực tiễn (hợp đồng tương tự) trong các kỳ dự thầu tiếp theo. Nghiêm trọng hơn, nếu bị cơ quan chức năng kết luận, đây có thể cấu thành hành vi nhận chuyển nhượng thầu bất hợp pháp.
Tinh thần này cũng được quán triệt sâu sắc tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu thầu. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Chủ đầu tư phải rà soát chặt chẽ hồ sơ năng lực, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mượn danh, làm giả hồ sơ hoặc sử dụng hợp đồng không minh bạch, nhằm chặn đứng từ gốc các tiêu cực làm méo mó bản chất của đấu thầu cạnh tranh.