Long Hưng: Gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng chỉ có một nhà thầu tham dự

Gói thầu xây lắp công viên hơn 5,5 tỷ đồng tại Long Hưng gây chú ý khi chỉ có duy nhất Công ty Giống cây trồng Số Một tham gia dự thầu.

Nhiều hạng mục công trình xây lắp và hạ tầng kỹ thuật phức tạp được gói gọn trong một gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai. Đáng chú ý, Biên bản mở thầu ghi nhận một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chưa tới 1%.

Duy nhất một nhà thầu tham dự

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), ngày 01/08/2026, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Hưng (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn thành mở thầu gói thầu IB2600390681: "Gói thầu số 03 (xây lắp): Thi công xây dựng" thuộc Dự án "Cải tạo, nâng cấp thành Công viên của khu đất thuộc khu dân cư khóm 3 phường Long Bình Tân, nay là khu phố 7, phường Long Hưng". Dự án này được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 42/QĐ-TTDVTH ngày 17/07/2026.

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 5.556.005.942 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách phường Long Hưng năm 2026. Hình thức lựa chọn nhà thầu là Chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ với thời gian thực hiện 120 ngày.

Biên bản mở thầu ghi nhận vào thời điểm đóng thầu (08:00 ngày 01/08/2026), chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Đó là Công ty TNHH Một thành viên Giống cây trồng Số Một (Mã định danh: vn3603078040) với giá dự thầu 5.519.868.286 đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Mức giảm giá so với giá gói thầu đạt 36.137.656 đồng (tương ứng tỷ lệ khoảng 0,65%). Đơn vị dự thầu đề xuất thời gian thực hiện 120 ngày, hiệu lực E-HSDT 90 ngày và thực hiện bảo đảm dự thầu trị giá 83.000.000 đồng theo đúng yêu cầu.

Quy mô kỹ thuật đa dạng và năng lực thực tế của nhà thầu

Theo Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) ban hành kèm Quyết định số 66/QĐ-TTDVTH ngày 23/07/2026 của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Hưng, gói thầu số 03 không chỉ dừng lại ở công tác cây xanh cảnh quan. Mặc dù diện tích trồng cỏ và cây xanh chiếm phần lớn (trồng 1.821,1 m² cỏ lá gừng, cây bóng mát sao đen, giáng hương, cây cau), nhưng dự án đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật xây dựng và hạ tầng khá đa dạng.

Cụ thể, quy mô công trình bao gồm:

San lấp, cải tạo mặt bằng 4.338,5 m².

Thi công các loại sân chơi trung tâm (560,4 m²), sân đa năng (582,8 m²), sân thể dục thể thao (182,3 m²), sân chơi trẻ em (212,2 m²) lát đá granite khò mặt nhám và gạch bê tông tự chèn.

Đường dạo nội bộ (979,7 m²).

Lắp đặt hệ thống trang thiết bị chuyên dụng: 10 bộ máy tập TDTT ngoài trời, thiết bị sân chơi trẻ em (cầu trượt, xích đu, thăng bằng...), thảm cao su EPDM/SBR giảm chấn.

Hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh: Hệ thống thoát nước cống BTCT D400, mương đậy đan; Hệ thống cấp nước tưới tự động ống HDPE D63; Hệ thống chiếu sáng công viên đồng bộ cáp ngầm, trụ đèn LED, tủ điện điều khiển.

Đáng chú ý, trong quá trình phát hành hồ sơ, Tổ chuyên gia (ông Nguyễn Thanh Phong làm Tổ trưởng) đã phải ban hành văn bản đính chính nội dung E-HSMT liên quan đến tiêu chuẩn đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Theo đính chính, nhà thầu phải đáp ứng hoàn thành tối thiểu 02 công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp IV có giá trị tối thiểu 2.778.002.971 đồng/công trình và tổng giá trị ≥ 5.556.005.942 đồng (hoặc 01 công trình đáp ứng về cấp công trình có giá trị ≥ 5.556.005.942 đồng) tính từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu.

Theo E-HSMT, nhà thầu tham dự phải đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt, thiết bị và năng lực tài chính. Việc Công ty TNHH Một thành viên Giống cây trồng Số Một có đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này hay không sẽ được xác định qua quá trình đánh giá E-HSDT.

Hiện tại, gói thầu IB2600390681 đang trong giai đoạn tổ chức đánh giá E-HSDT. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào đánh giá chi tiết từ Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Hưng và đơn vị tư vấn để xem liệu nhà thầu có đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực, kỹ thuật và tài chính theo đúng quy định của pháp luật hay không.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.