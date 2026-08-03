Liên danh Tân Bình Phát - Trường Phú trúng loạt gói thầu tại Lâm Đồng

Liên tiếp thắng thầu xây lắp trường học tại Lâm Đồng với tỷ lệ gần như tuyệt đối cùng mức tiết kiệm "nhỏ giọt", đang đặt ra bài toán về hiệu quả ngân sách...

Liên tiếp trúng thầu tại các dự án trường học

Ngày 15/7/2026, Bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 1674/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các trường học trên địa bàn phường La Gi. Liên danh dự án sửa chữa các trường học La Gi (Liên danh Tân Bình Phát và Trường Phú) được xướng tên trúng thầu với giá xấp xỉ 16,85 tỷ đồng.

Đáng chú ý, so với giá dự toán ban đầu là xấp xỉ 17,06 tỷ đồng, khoản ngân sách tiết kiệm được khoảng 207,8 triệu đồng, tương ứng 1,21%.

Ngày 15/7/2026, Bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng) đã ký duyệt cho Liên danh Tân Bình Phát và Trường Phú trúng thầu với giá xấp xỉ 16,85 tỷ đồng. Nguồn: MSC.

Một ngày sau (ngày 16/7/2026), tại xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND xã Tân Hải - Lưu Xuân Trường ký ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND phê duyệt cho Liên danh dự án Trường tiểu học Tân Hải 1 trúng Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình và đảm bảo an toàn giao thông (thuộc dự án Xây mới và sửa chữa Trường tiểu học Tân Hải 1). Giá trúng thầu được phê duyệt là 14,91 tỷ đồng. So với giá gói thầu 15,11 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 204,6 triệu đồng, tương ứng 1,35%.

Ngày 16/7/2026, Chủ tịch UBND xã Tân Hải Lưu Xuân Trường ký duyệt cho Liên danh Tân Bình Phát và Trường Phú tiếp tục trúng gói thầu 14,91 tỷ đồng. Nguồn: MSC.

Năng lực đấu thầu của liên danh Tân Bình Phát và Trường Phú

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) cho thấy, hai doanh nghiệp trong liên danh nói trên là Công ty CP Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trường Phú (Mã số thuế: 3400456843; trụ sở tại 412/1 Thống Nhất, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tân Bình Phát (Mã số thuế: 3401189333; trụ sở tại 86 Nguyễn Tri Phương, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng).

Thống kê lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này tại một số chủ đầu tư ở mức cao.



Đối với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tân Bình Phát, dữ liệu lịch sử lũy kế chỉ ra doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu 100% tại nhiều chủ đầu tư. Đơn cử, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực La Gi, công ty tham gia 21 gói thầu và trúng cả 21 gói; tại Phòng Kinh tế xã Tân Hải tham gia 9 gói trúng cả 9 gói; tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường La Gi tham gia 8 gói và trúng tuyệt đối 8 gói.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty CP Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trường Phú có tổng giá trị trúng thầu hơn 260,4 tỷ đồng, với nhiều gói thầu tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.