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Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Tân Bình Phát - Trường Phú trúng loạt gói thầu tại Lâm Đồng

Liên tiếp thắng thầu xây lắp trường học tại Lâm Đồng với tỷ lệ gần như tuyệt đối cùng mức tiết kiệm "nhỏ giọt", đang đặt ra bài toán về hiệu quả ngân sách...

Phạm Giang

Liên tiếp trúng thầu tại các dự án trường học

Ngày 15/7/2026, Bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 1674/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp các trường học trên địa bàn phường La Gi. Liên danh dự án sửa chữa các trường học La Gi (Liên danh Tân Bình Phát và Trường Phú) được xướng tên trúng thầu với giá xấp xỉ 16,85 tỷ đồng.

Đáng chú ý, so với giá dự toán ban đầu là xấp xỉ 17,06 tỷ đồng, khoản ngân sách tiết kiệm được khoảng 207,8 triệu đồng, tương ứng 1,21%.

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Ngày 15/7/2026, Bà Đặng Thị Hồng Lâm, Chủ tịch UBND phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng) đã ký duyệt cho Liên danh Tân Bình Phát và Trường Phú trúng thầu với giá xấp xỉ 16,85 tỷ đồng. Nguồn: MSC.

Một ngày sau (ngày 16/7/2026), tại xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND xã Tân Hải - Lưu Xuân Trường ký ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND phê duyệt cho Liên danh dự án Trường tiểu học Tân Hải 1 trúng Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình và đảm bảo an toàn giao thông (thuộc dự án Xây mới và sửa chữa Trường tiểu học Tân Hải 1). Giá trúng thầu được phê duyệt là 14,91 tỷ đồng. So với giá gói thầu 15,11 tỷ đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 204,6 triệu đồng, tương ứng 1,35%.

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Ngày 16/7/2026, Chủ tịch UBND xã Tân Hải Lưu Xuân Trường ký duyệt cho Liên danh Tân Bình Phát và Trường Phú tiếp tục trúng gói thầu 14,91 tỷ đồng. Nguồn: MSC.

Năng lực đấu thầu của liên danh Tân Bình Phát và Trường Phú

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) cho thấy, hai doanh nghiệp trong liên danh nói trên là Công ty CP Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trường Phú (Mã số thuế: 3400456843; trụ sở tại 412/1 Thống Nhất, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tân Bình Phát (Mã số thuế: 3401189333; trụ sở tại 86 Nguyễn Tri Phương, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng).

Thống kê lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này tại một số chủ đầu tư ở mức cao.

Đối với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tân Bình Phát, dữ liệu lịch sử lũy kế chỉ ra doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu 100% tại nhiều chủ đầu tư. Đơn cử, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực La Gi, công ty tham gia 21 gói thầu và trúng cả 21 gói; tại Phòng Kinh tế xã Tân Hải tham gia 9 gói trúng cả 9 gói; tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường La Gi tham gia 8 gói và trúng tuyệt đối 8 gói.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty CP Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trường Phú có tổng giá trị trúng thầu hơn 260,4 tỷ đồng, với nhiều gói thầu tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

#Thực trạng đấu thầu xây dựng trường học tại Lâm Đồng #Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp trong dự án #Vai trò của các nhà thầu quen mặt trong đấu thầu #Quy định pháp luật về cạnh tranh trong đấu thầu #Giám sát và trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý dự án

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Nguồn: MSC
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Thu hồi 6.000 áo len Madewell do vi phạm tiêu chuẩn an toàn cháy

Ủy ban an toàn Mỹ yêu cầu thu hồi gần 6.000 áo len vì nguy cơ bắt lửa cao, người tiêu dùng cần kiểm tra và ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức.

Theo VietQ, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) vừa phát đi thông báo thu hồi gần 6.000 áo len nữ của thương hiệu thời trang Madewell sau khi xác định sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc về khả năng chống cháy đối với hàng dệt may.

Theo thông báo do Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), khoảng 5.900 chiếc áo len nữ thuộc hai dòng Double V-Neck Pullover và V-Neck Cardigan bị thu hồi vì không đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc về tính chống cháy đối với hàng dệt may mặc, tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong nếu xảy ra hỏa hoạn.

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Liên danh hai nhà thầu trúng gói sửa chữa các trường học tại xã Nha Bích

Gói thầu sửa chữa và mua sắm thiết bị các trường học tại xã Nha Bích được giao cho Liên danh Mộc Kiến Quốc - Nam Kiến Hưng với giá hơn 5,8 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/07/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nha Bích (TP Đồng Nai) - Võ Quốc Hân đã ký Quyết định số 35/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng + Thiết bị. Gói thầu này thuộc dự án sửa chữa và mua sắm thiết bị các trường học trên địa bàn xã Nha Bích, có mã thông báo mời thầu là IB2600342735.

Dự án được triển khai dựa trên các nền tảng pháp lý bao gồm Quyết định phê duyệt dự án số 1269/QĐ-UBND ngày 29/06/2026 do Chủ tịch UBND xã Nha Bích - Nguyễn Hồng Thái ký và Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 29/QĐ-TTDVTH ngày 30/06/2026. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói.

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