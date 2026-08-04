Áp lực tiến độ và hiệu quả kinh tế tại các gói chỉ định thầu cho Công ty Nguyên Luân [Kỳ 2]

Việc nhận liên tiếp nhiều gói thầu chỉ định trong thời gian ngắn đòi hỏi chủ đầu tư kiểm soát năng lực thi công và tiến độ hoàn thành các gói thầu đúng hạn.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, chuỗi gói thầu xây lắp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera an ninh và loa truyền thanh của Công ty TNHH Nguyên Luân tại một số xã, phường thuộc tỉnh Lâm Đồng được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn như đã nêu ở kỳ trước có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp, thậm chí bằng 0 đồng.

Điển hình tại Văn phòng HĐND & UBND xã Hàm Thuận Bắc, Gói 03: Xây lắp thuộc dự án Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc (Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 09/QĐ-VP ngày 10/03/2026) có giá dự toán được duyệt là 1.343.334.464 đồng. Công ty TNHH Nguyên Luân đã được chỉ định trúng thầu giá 1.343.334.464 đồng (tỷ lệ 0%).

Tại Văn phòng HĐND & UBND xã Hòa Thắng, Công ty TNHH Nguyên Luân cũng liên tiếp thu về các quyết định chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ở mức khiêm tốn. Cụ thể, tại Gói 05: Xây dựng + thiết bị thuộc dự án Camera an ninh xã Hòa Thắng, (Quyết định phê duyệt chỉ định thầu số 72/QĐ-VP ngày 05/06/2026) có giá dự toán gói thầu 1.954.412.716 đồng, giá chỉ định thầu 1.944.412.716 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 10.000.000 đồng (tỷ lệ 0,51%)

Tương tự, tại Gói 04: Xây dựng thuộc dự án Chiếu sáng & kiến thiết thị chính xã Hòa Thắng (Quyết định phê duyệt chỉ định thầu số 87/QĐ-VP ngày 26/06/2026) có giá dự toán gói thầu là 1.782.441.593 đồng, giá chỉ định thầu là 1.772.441.593 đồng. Số tiền tiết kiệm cho ngân sách thu được là 10.000.000 đồng (tỷ lệ 0,56%).

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu số 87/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Bên cạnh các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, trong chuỗi dự án năm 2026 tại Lâm Đồng, Công ty TNHH Nguyên Luân cũng ghi nhận một số gói thầu chỉ định thầu có tỷ lệ giảm giá tốt cho ngân sách nhà nước.

Tiêu biểu như tại Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hàm Thắng, gói 04: Thi công xây dựng & thiết bị thuộc dự án Camera an ninh phường Hàm Thắng (Quyết định số 64/QĐ-VHXH ngày 25/05/2026) có giá dự toán 1.988.726.211 đồng, giá chỉ định thầu là 1.893.114.373 đồng. Số tiền tiết kiệm đạt được 95.611.838 đồng (tỷ lệ 4,8%).

Tương tự, tại Gói 05: Xây dựng & thiết bị thuộc dự án Loa truyền thanh phường Hàm Thắng (Quyết định chỉ định thầu số 83/QĐ-VHXH ngày 08/06/2026) có giá dự toán là 1.898.544.298 đồng, giá chỉ định thầu là 1.808.137.427 đồng. Số tiền tiết kiệm ngân sách thu về 90.406.871 đồng (tỷ lệ 4,76%).

Quyết định số 64/QĐ-VHXH. (Nguồn MSC)

Tuy nhiên, bức tranh tài chính và năng lực thực thi của Công ty TNHH Nguyên Luân lại đặt ra bài toán quản lý nguồn lực đáng chú ý khi tổng hợp tiến độ thực hiện các dự án. Chỉ tính riêng trong giai đoạn ngắn từ 05/6/2026 đến 26/6/2026, nhà thầu này liên tiếp nhận được 4 quyết định chỉ định thầu với thời gian thi công đan xen, gối đầu dày đặc. Tổng giá trị các gói thầu chỉ định thi công đồng thời trong cùng một thời điểm lên tới trên 7,4 tỷ đồng. Việc một doanh nghiệp quy mô địa phương cùng lúc gánh vác hàng loạt hợp đồng xây lắp, lắp đặt thiết bị công nghệ với thời gian hoàn thành gấp rút đòi hỏi sự tập trung cao độ về máy móc, thiết bị, nhân sự kỹ thuật và năng lực tài chính lưu động.

Bình luận về khía cạnh pháp lý và trách nhiệm quản lý đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc lựa chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án nhỏ là phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra chỉ đạo cực kỳ đanh thép. Theo đó, đối với áp dụng hình thức chỉ định thầu, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc xác định nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu. Đặc biệt, Chủ đầu tư phải tập trung rà soát việc bố trí, huy động nguồn lực bao gồm nhân sự, thiết bị, tài chính và giải pháp kỹ thuật của nhà thầu để triển khai gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, nhất là trong trường hợp nhà thầu thực hiện đồng thời nhiều gói thầu trong cùng một thời điểm".

Được biết, bên cạnh yếu tố tập trung nguồn lực, hồ sơ đấu thầu cũng ghi nhận độ trễ trong đăng tải thông tin KQLCNT của một số gói thầu. Đơn cử như Gói 04 phường Hàm Thắng (ký QĐ ngày 25/05/2026 nhưng đến 06/06/2026 mới đăng tải, trễ 12 ngày) hay Gói 04 xã Hòa Thắng (ký QĐ ngày 26/06/2026 nhưng đến 07/07/2026 mới đăng tải, trễ 11 ngày). Việc công khai minh bạch, đăng tải đúng thời hạn thông tin đấu thầu trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia theo quy định Khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu 2023 và tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư 79/2025/TT-BTC là nghĩa vụ bắt buộc của các Chủ đầu tư nhằm bảo đảm sự giám sát rộng rãi của cộng đồng và các cơ quan quản lý chuyên ngành. Theo đó, đối với đấu thầu không qua mạng, chủ đầu tư đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.