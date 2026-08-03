Đồng Nai: Gói thầu 3,15 tỷ đồng tại xã An Phước chỉ có một liên danh dự thầu

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã An Phước (TP Đồng Nai) - Trần Văn Thọ đã ký Quyết định số 72/QĐ-VP ngày 27/07/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Đường giáp ranh ấp 3 xã An Phước và xã Long Thành.

Sự tham gia của duy nhất một nhà thầu liên danh

Gói thầu số 01: Xây lắp có giá dự toán được duyệt là 3.152.763.201 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng công trình 360.

Mặc dù được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, tại thời điểm đóng thầu ngày 23/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận duy nhất 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hợp Thành Phát và Công ty TNHH Ngọc Linh Phát.

Quyết định số 72/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Sau quá trình đánh giá, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã An Phước Trần Văn Thọ đã phê duyệt cho liên danh này trúng thầu với giá 3.102.138.722 đồng. So với giá dự toán gói thầu, giá trị giảm giá đạt 50.624.479 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 1,61%. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện tối đa 200 ngày. Trước đó, Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật của dự án đã được UBND xã An Phước phê duyệt tại Quyết định số 2355/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND xã An Phước Phan - Công Minh ký duyệt.

Lịch sử đấu thầu của hai thành viên trong liên danh

Tìm hiểu sâu về năng lực của các đơn vị trong liên danh trúng thầu, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thể hiện thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hợp Thành Phát (địa chỉ trụ sở tại Ấp Phước Hoà, xã Long Phước, TP Đồng Nai). Doanh nghiệp này thành lập từ tháng 10/2007. Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã tham gia 12 gói thầu và trúng 12 gói. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 40.789.662.641 đồng, trong đó trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 21.124.844.915 đồng và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 19.664.817.726 đồng.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Ngọc Linh Phát (địa chỉ trụ sở tại Khu phố 3A, phường Trảng Dài, TP Đồng Nai). Doanh nghiệp đã tham gia khoảng 71 gói thầu, trúng 55 gói, trượt 15 gói và hủy 01 gói. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 403.160.618.287 đồng (trong đó trúng thầu độc lập khoảng 159.239.865.685 đồng và liên danh khoảng 243.920.752.602 đồng).

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả vốn đầu tư

Đánh giá dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, việc gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Khi chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ, nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính thì chủ đầu tư vẫn tiến hành đánh giá và phê duyệt kết quả theo đúng quy trình quy định tại Khoản 5 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Tuy nhiên, xét về mức độ cạnh tranh và giá trị tiết kiệm qua kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự và giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán khoảng 1,61%. Đây là những thông tin cần được đặt trong bối cảnh các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu. Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã chỉ đạo rõ các bộ, ngành, địa phương phải nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; khắc phục triệt để tình trạng xây dựng tiêu chí trong hồ sơ mời thầu không phù hợp hoặc mang tính định hướng.