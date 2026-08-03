Bé 4 tuổi bị đứt rời cánh tay vì áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy

Một bé trai 4 tuổi bị đứt rời cánh tay phải khi áo chống nắng mắc vào bánh xe máy. Các bác sĩ đã trồng nối thành công sau ca vi phẫu đầy thách thức.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật trồng nối cánh tay phải cho bé trai 4 tuổi bị đứt rời chi thể do áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy.

Cuộc chạy đua với "thời gian vàng" để cứu cánh tay

Bệnh nhi N.B.N. (4 tuổi, Tuyên Quang) gặp tai nạn giao thông vào khoảng hơn 7h sáng ngày 27/7/2026. Theo người nhà, thời điểm xảy ra tai nạn, bé ngồi phía sau xe máy và mặc áo chống nắng. Trong quá trình di chuyển, tà áo bị cuốn vào bánh xe khiến cánh tay phải bị nhổ giật và đứt rời hoàn toàn.

Sau tai nạn, trẻ được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương. Phần chi đứt rời được bảo quản đúng quy trình trong môi trường lạnh trước khi chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108. Khoảng 5 giờ sau chấn thương, bệnh nhi được chuyển tới bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa gồm Cấp cứu, Gây mê hồi sức, Nhi, Phẫu thuật mạch máu và Chấn thương chi trên - Vi phẫu thuật đã khẩn trương hội chẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu trồng nối cánh tay.

ThS.BS Nguyễn Văn Trường, Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận toàn bộ cánh tay phải bị nhổ giật và đứt rời ngang vị trí 1/3 trên cánh tay. Phần chi đứt rời còn kèm theo gãy lồi cầu xương cánh tay và gãy mỏm khuỷu.

Đáng chú ý, toàn bộ mạch máu và thần kinh đều bị tổn thương theo cơ chế nhổ giật nên không thể nối trực tiếp.

Sau khi cắt lọc các tổ chức dập nát và cố định xương cánh tay, lồi cầu và mỏm khuỷu về đúng vị trí giải phẫu, các phẫu thuật viên sử dụng đoạn tĩnh mạch hiển lấy từ cẳng chân để ghép tái tạo động mạch cánh tay và các tĩnh mạch. Đồng thời, đoạn thần kinh trụ được dùng làm mảnh ghép để phục hồi thần kinh giữa và thần kinh cơ bì.

Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp đã tái lập thành công tuần hoàn cho cánh tay bị đứt rời.

Tổn thương đứt rời trên phim chụp - Ảnh BVCC

Thách thức lớn với vi phẫu ở trẻ nhỏ

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Trường, phẫu thuật trồng nối chi thể ở trẻ nhỏ vốn đã rất khó, trong khi trường hợp này còn đặc biệt phức tạp do tổn thương theo cơ chế nhổ giật làm phá hủy diện rộng các cấu trúc giải phẫu.

"Bệnh nhi mới 4 tuổi nên mạch máu và thần kinh có kích thước rất nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu với độ chính xác rất cao. Bên cạnh đó, thời gian thiếu máu của chi kéo dài khoảng 6 giờ, làm tăng đáng kể nguy cơ biến chứng", bác sĩ cho biết.

Một trong những nguy cơ nghiêm trọng nhất sau khi tái lập tuần hoàn là hội chứng tái tưới máu. Sau thời gian dài thiếu máu, các sản phẩm chuyển hóa tích tụ trong chi thể có thể theo dòng máu trở lại cơ thể, gây rối loạn chuyển hóa, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Vì vậy, trong suốt cuộc mổ, các chuyên khoa đã phối hợp chặt chẽ nhằm rút ngắn tối đa thời gian thiếu máu, nhanh chóng phục hồi lưu thông mạch máu, đồng thời theo dõi sát và xử trí kịp thời các biến chứng toàn thân có thể xảy ra.

Cánh tay bệnh nhi đã được nối ghép thành công - Ảnh BVCC

Hiện bệnh nhi tiếp tục được điều trị tại Khoa Nhi. Sau phẫu thuật, cẳng tay và bàn tay phải hồng ấm, tuần hoàn chi được duy trì tốt, cho thấy tình trạng tưới máu của cánh tay đã được bảo đảm.

Do phần mềm vùng cánh tay bị dập nát trên diện rộng và nguy cơ phù nề sau tái lập tuần hoàn, các bác sĩ chủ động khâu thưa vết mổ nhằm tạo điều kiện dẫn lưu dịch, giảm áp lực mô và thuận lợi cho việc theo dõi diễn biến của chi thể trong giai đoạn hậu phẫu.

Các bác sĩ nhấn mạnh, tai nạn do trang phục mắc vào bánh xe có thể xảy ra chỉ trong vài giây nhưng hậu quả rất nặng nề, từ gãy xương, lóc da đến đứt rời chi thể. Vì vậy, sự cẩn trọng của người lớn chính là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc đối với trẻ em.

Cách phòng tránh tai nạn do áo chống nắng khi đi xe máy ThS.BS Nguyễn Văn Trường cảnh báo, nhiều tai nạn nghiêm trọng ở trẻ em bắt nguồn từ việc mặc trang phục rộng khi ngồi trên xe máy. Để phòng tránh, phụ huynh cần lưu ý: - Không để trẻ mặc áo chống nắng, váy chống nắng hoặc quần áo có tà dài khi ngồi xe máy. - Lựa chọn trang phục gọn gàng, vừa vặn trước mỗi chuyến đi. - Kiểm tra kỹ quần áo, dây buộc, khăn choàng để tránh bị cuốn vào bánh xe hoặc xích xe. - Trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cho trẻ ngồi đúng tư thế. - Luôn quan sát trẻ trong suốt quá trình di chuyển.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Không cho lao động nữ nuôi con nhỏ nghỉ 60 phút mỗi ngày sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng