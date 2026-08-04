Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Về già, khi con cái lạnh nhạt, người khôn ngoan làm 3 điều này

Không có nỗi buồn nào âm thầm hơn việc cha mẹ dành cả đời vun vén cho con cái nhưng về già lại cảm thấy mình dần trở nên xa lạ trong chính gia đình.

Theo Hà Anh/ GĐ&XH (Sức khỏe & Đời sống)

Trước sự thờ ơ, lạnh nhạt của con cái có người chọn trách móc, có người cố gắng níu kéo bằng sự hy sinh nhiều hơn. Nhưng cũng có những người sau nhiều va vấp mới nhận ra rằng, cách tốt nhất để bảo vệ chính mình không phải là hơn thua với con cái, mà là thay đổi cách sống.

Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái thường không xuất hiện trong một ngày. Khi con cái dần lạnh nhạt, cách ứng xử bình tĩnh và khôn ngoan của cha mẹ sẽ góp phần giữ gìn sự gắn kết gia đình. Ảnh minh họa
Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái thường không xuất hiện trong một ngày. Khi con cái dần lạnh nhạt, cách ứng xử bình tĩnh và khôn ngoan của cha mẹ sẽ góp phần giữ gìn sự gắn kết gia đình. Ảnh minh họa

Không phải mọi khoảng cách đều bắt nguồn từ sự vô tâm

Không ít bậc cha mẹ cho rằng con cái thay đổi vì đã hết tình cảm hoặc không còn biết ơn công lao dưỡng dục. Nhưng trên thực tế, áp lực công việc, cuộc sống riêng và khác biệt trong cách suy nghĩ cũng có thể khiến việc giao tiếp giữa các thế hệ trở nên khó khăn hơn.

Điều quan trọng là thay vì để sự thất vọng dẫn đến những cuộc cãi vã kéo dài, người lớn tuổi có thể lựa chọn cách ứng xử giúp cả mình và gia đình bớt tổn thương.

Nhiều người sau khi trải qua những va chạm trong cuộc sống đều nhận ra rằng, ba điều dưới đây thường mang lại hiệu quả tích cực hơn cả.

1. Giữ khoảng cách vừa đủ để cả hai bên đều có không gian

Khi cảm thấy con cái ngày càng lạnh nhạt, phản ứng đầu tiên của nhiều bậc cha mẹ là gọi điện nhiều hơn, nhắc nhở nhiều hơn hoặc cố gắng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của con. Tuy nhiên, sự quan tâm nếu vượt quá giới hạn đôi khi lại khiến khoảng cách giữa các thế hệ lớn hơn.

Thay vì liên tục can thiệp vào những chuyện nhỏ trong gia đình con, người lớn tuổi có thể giảm bớt những lời góp ý không cần thiết, tôn trọng cuộc sống riêng của con và chỉ chia sẻ khi được hỏi. Khoảng cách hợp lý không phải là xa cách, mà là cách để mỗi người đều cảm thấy được tôn trọng.

Nhiều bậc cha mẹ cũng nhận thấy rằng, khi mình bớt kiểm soát, con cái lại chủ động tìm đến nhiều hơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

2. Chăm sóc chính mình trước khi chờ người khác quan tâm

Suốt nhiều năm, không ít cha mẹ dành gần như toàn bộ thời gian và tiền bạc cho con cái mà quên mất bản thân cũng cần được chăm sóc. Khi về già, điều cần ưu tiên không còn là hy sinh nhiều hơn, mà là đầu tư cho sức khỏe, đời sống tinh thần và sự độc lập của chính mình.

Khám sức khỏe định kỳ, duy trì vận động, theo đuổi sở thích cá nhân, gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng đều giúp người cao tuổi sống tích cực hơn.

Bên cạnh đó, việc giữ một khoản tài chính đủ cho tuổi già cũng mang lại sự chủ động trong nhiều tình huống và giảm bớt áp lực cho cả cha mẹ lẫn con cái.

Một người lớn tuổi khỏe mạnh, tự chủ và có cuộc sống phong phú thường dễ nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh hơn.

3. Giảm kỳ vọng để giữ bình yên cho chính mình

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, một phần tổn thương của cha mẹ đến từ khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế.

Cha mẹ luôn mong con dành nhiều thời gian hơn, quan tâm nhiều hơn hoặc thể hiện tình cảm theo cách mình mong muốn. Trong khi đó, con cái đôi khi lại bận rộn với công việc và gia đình riêng. Điều đó không đồng nghĩa với việc cha mẹ phải chấp nhận sự thờ ơ, nhưng cũng không nên đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào thái độ của con.

Khi cuộc sống có thêm bạn bè, sở thích, các hoạt động xã hội và mục tiêu riêng, người lớn tuổi sẽ ít phụ thuộc hơn vào sự quan tâm của con cái.

Nếu con hiếu thảo, đó là niềm vui. Nếu con chưa làm được như mong muốn, cha mẹ vẫn có thể sống bình yên và giữ được sự chủ động trong cuộc đời mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Yêu con không có nghĩa là đánh mất chính mình

Tình yêu của cha mẹ luôn rất lớn, nhưng sự hy sinh cũng cần có giới hạn. Khi tuổi cao, điều đáng quý nhất không phải là cố gắng làm hài lòng tất cả, mà là biết yêu thương bản thân, giữ gìn sức khỏe, tài chính và các mối quan hệ tích cực.

Một người biết chăm sóc chính mình không chỉ sống thanh thản hơn mà còn giúp con cái bớt áp lực và dễ gắn kết với cha mẹ hơn.

Đến cuối cùng, điều giữ gìn một gia đình không phải là những lời trách móc hay sự hy sinh vô điều kiện, mà là sự tôn trọng, thấu hiểu và khoảng cách vừa đủ để mỗi người đều cảm thấy được yêu thương.

giadinh.suckhoedoisong.vn
Link bài gốc Copy link
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ve-gia-khi-con-cai-dan-lanh-nhat-nguoi-khon-ngoan-thuong-chon-lam-3-dieu-nay-thay-vi-trach-moc-17226080319212432.htm
#cha mẹ và con cái #người cao tuổi #tuổi già #quan hệ gia đình

Bài liên quan

Kho tri thức

3 'át chủ bài' giúp tuổi già không cô đơn, khổ cực

Không phải ai cũng có thể tận hưởng tuổi già một cách nhẹ nhàng. Có những người dù từng rất thành công vẫn cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi và cô đơn.

Tuổi 50 là ranh giới đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của đời người. Sau nhiều năm bôn ba vì công việc, danh vọng và tiền bạc, con người bắt đầu bước vào giai đoạn tuổi già. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể tận hưởng tuổi già một cách nhẹ nhàng. Có những người dù từng rất thành công vẫn cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi và cô đơn.

Nguyên nhân không nằm ở việc họ thiếu tiền, mà bởi đã vô tình đánh mất 3 "át chủ bài" quan trọng nhất của cuộc đời.

Xem chi tiết

Kho tri thức

6 cách yêu con sai lầm khiến cha mẹ về già không có người bên cạnh

Yêu con hết lòng là điều đẹp đẽ, nhưng yêu đúng cách mới là chìa khóa để không phải đối diện với cô đơn khi về già.

Có những bậc cha mẹ từng hy sinh tất cả nhưng đến khi tóc bạc lại sống trong lặng lẽ, ít được con cái gần gũi.

Điều đáng nói là sự xa cách ấy đôi khi không xuất phát từ sự vô tâm của con, mà bắt đầu từ chính cách cha mẹ yêu thương và nuôi dạy con từ những năm tháng đầu đời.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thời điểm nào nên giúp con về tiền bạc?

Dưới đây là 3 thời điểm nên hỗ trợ con cái để vừa trọn tình, vừa giữ được sự ổn định cho chính mình.

Sau nhiều năm lao động, lúc về già không ít người rơi vào thế khó: giữ tiền cho mình thì bị cho là tính toán, còn cho con quá sớm lại đánh mất điểm tựa an toàn. Thực tế, biết giữ và biết cho đúng lúc mới là cách sống khôn ngoan.

Nhiều người chọn cách dốc hết vốn liếng cho con để rồi nhận về sự bấp bênh khi ốm đau.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới