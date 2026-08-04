Gói thầu xây dựng hơn 6,4 tỷ đồng tại Bình An tiết kiệm 0,46%

Công ty TNHH Xây dựng Công trình Đại Dương vừa trúng gói thầu hơn 6,4 tỷ đồng tại xã Bình An, TP Đồng Nai với tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt chỉ khoảng 0,46%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Bình An (TP Đồng Nai) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho dự án Xây dựng Trụ sở Nhà văn hóa khu 12 xã Bình An.

Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 91/QĐ-PKT ngày 15/7/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Bình An - Trần Ngọc Khải ký duyệt, Gói thầu số 01 (Xây dựng): Thi công xây dựng có giá dự toán được duyệt là 6.437.782.290 đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách xã. Gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 150 ngày.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Công trình Đại Dương với giá trúng thầu 6.408.081.227 đồng. So với giá dự toán gói thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 29.701.063 đồng, tương ứng tỷ lệ 0,461%. Gói thầu được tổ chức chào hàng cạnh tranh công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng đến thời điểm đóng thầu ngày 10/07/2026 chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và trúng.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 91/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty Đại Dương

Theo dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Công trình Đại Dương (mã số doanh nghiệp 3602765192) thành lập năm 2012, hiện đăng ký trụ sở tại số 799, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai.

Thống kê lịch sử đấu thầu thể hiện doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 14 gói thầu, trong đó trúng 9 gói với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận xấp xỉ 93.960.098.858 đồng (bao gồm cả vai trò độc lập lẫn liên danh).

Dữ liệu đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này từng tham gia nhiều gói thầu do các đơn vị trên địa bàn tổ chức. Trong đó, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, doanh nghiệp tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4 gói với tổng giá trị khoảng 60.540.107.400 đồng.

Đơn vị tư vấn lưu ý việc đối chiếu tài liệu tài chính

Một điểm lưu ý pháp lý quan trọng xuất hiện tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 227/2026/BCĐG-ĐK do đơn vị tư vấn – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa lập. Đơn vị tư vấn đã ghi nhận thực tế báo cáo tài chính các năm 2023, 2024 và 2025 do Công ty TNHH Xây dựng Công trình Đại Dương tự cập nhật số liệu trên Hệ thống e-GP, không phải dữ liệu do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử.

Trước tình tiết này, đơn vị tư vấn đã kiến nghị Chủ đầu tư bắt buộc tổ chức đối chiếu tài liệu gốc (bao gồm xác nhận nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và báo cáo tài chính Mẫu số 08A) trước khi tiến hành giao kết hợp đồng, bảo đảm tính xác thực theo quy định tại Khoản 6 Điều 98 Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Bình luận về diễn biến gói thầu, LS Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định việc chỉ có một nhà thầu nộp E-HSDT khiến mức độ cạnh tranh trực tiếp trong gói thầu được thể hiện qua số lượng nhà thầu tham dự ở mức hạn chế, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm thu về cho ngân sách đạt mức thấp. Đối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách cấp xã, việc chủ đầu tư kiểm tra chặt chẽ tính chính xác của tài liệu tài chính tự kê khai là bước bắt buộc nhằm phòng ngừa rủi ro pháp lý.

Ý kiến chuyên gia cũng nhấn mạnh, việc tối ưu hóa chi phí đầu tư công hiện đang được siết chặt theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả đấu thầu, khắc phục triệt để tình trạng chào hàng cạnh tranh hình thức, nâng cao tỷ lệ tiết kiệm ngân sách. Đồng thời, Công văn 5557/BTC ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn cụ thể việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm, cắt giảm chi phí không cần thiết ngay từ khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu.