Đấu thầu tại Bình Chánh: Chân dung “người thẩm định” Hoàng Quân và Hiệp Hòa [Kỳ cuối]

Hai cái tên Công ty Hoàng Quân và Hiệp Hòa là những đơn vị thẩm định quen thuộc trong các gói thầu có sự góp mặt của Công nghệ Đồng Danh tại Bình Chánh.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã có các bài viết về việc Công ty Công nghệ Đồng Danh liên tục ôm các dự án giáo dục Bình Chánh (TP HCM) và mạng lưới đối tác và đối thủ khi tham gia đấu thầu. Đáng chú ý, các gói thầu này đều có sự góp mặt của hai đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa.

Vai trò lặp lại của các đơn vị tư vấn

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa đóng vai trò là "người thẩm định" trong nhiều gói thầu liên quan đến Công ty Công nghệ Đồng Danh, đặc biệt là các dự án tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Bình Chánh.

Theo hồ sơ, Công ty Hoàng Quân đã mời thầu và thẩm định 4 gói thầu từ năm 2023 đến nay, trong đó Công nghệ Đồng Danh đều trúng thầu. Tương tự, Công ty Hiệp Hòa cũng đã mời thầu và thẩm định 6 gói thầu xây lắp từ năm 2019 đến tháng 2/2025, tất cả đều thuộc về Công nghệ Đồng Danh.

Sự xuất hiện liên tục của hai công ty tư vấn này trong các gói thầu có sự tham gia và chiến thắng của Công nghệ Đồng Danh đã đặt ra câu hỏi về tính khách quan của quá trình đánh giá. Mối quan hệ giữa các bên này, dù chỉ đơn thuần là công việc, nhưng sự lặp lại đã tạo nên một mô hình đáng chú ý.

Tiêu chí đánh giá: Đạt hay "được" đạt?

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu là một bước quan trọng để đảm bảo tính công bằng. Tuy nhiên, các báo cáo đánh giá của hai công ty tư vấn này cho thấy một số đối thủ cạnh tranh đã bị loại một cách đơn giản, mà không có giải thích chi tiết về mặt kỹ thuật hay năng lực.

Cụ thể, trong gói thầu của Trường THPT Bình Chánh do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa thẩm định,Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mỹ Phú bị loại chỉ với lý do "Xếp hạng 2 (đánh giá theo quy trình 2)".

Nguồn: MSC

Gói thầu thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường Tiểu học Tân Kiên, xã Tân Kiên do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa mời thầu; liên danh Tân Kiên (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải Hoàn – Công ty CP Đầu tư Xây dựng Sản xuất Thương mại Tấn Dũng – Công ty TNHH MTV Envin dự thầu với giá 10.220.000.000 đồng bị loại vì xếp hạng 2.

Tương tự tại gói thầu thiết bị thuộc dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Kiên huyện Bình Chánh do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân mời thầu; Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Trần Nguyễn dự thầu với giá 10.665.824.400 đồng bị loại với lý do “Nhà thầu xếp hạng 2 theo quy trình 2”…

Mặc dù các báo cáo đều khẳng định rằng quá trình lựa chọn nhà thầu "đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch". Tuy nhiên, việc loại thầu chỉ dựa trên "xếp hạng 2" liệu có đủ minh bạch? Việc các nhà thầu xếp hạng thấp hơn bị loại mà không có giải thích chi tiết trong một số báo cáo có thể gây ra những nghi vấn về tính minh bạch của quá trình đánh giá hồ sơ. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng tất cả các nhà thầu đều được đánh giá một cách công bằng, để tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh.