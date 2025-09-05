Công nghệ Đồng Danh: Làn sóng thắng thầu tại các dự án giáo dục Bình Chánh

Công nghệ Đồng Danh liên tục thắng nhiều gói thầu thuộc dự án giáo dục tại Bình Chánh (TP HCM), trở thành một trong những nhà thầu chủ lực của địa phương.

Công ty TNHH Công nghệ Đồng Danh (Công nghệ Đồng Danh) địa chỉ tại Phường Bình Thạnh, TP HCM. Theo dữ liệu, từ năm 2019 đến tháng 7/2025, Công nghệ Đồng Danh đã trúng 17 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh (Ban QLDA huyện Bình Chánh).

Thành công của Công nghệ Đồng Danh không chỉ dừng lại ở số lượng. Công ty đã tham gia 74 gói thầu và trúng 32 gói, với tổng giá trị lên tới hơn 224 tỷ đồng (bao gồm độc lập và liên danh). Riêng tại Bình Chánh, công ty đã thắng nhiều gói thầu có giá trị lớn và được giao phó trọng trách cung cấp thiết bị cho các công trình giáo dục quan trọng.

Từ năm 2023 đến nay, Công nghệ Đồng Danh đã trúng 4 gói tại Ban QLDA huyện Bình Chánh do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Hoàng Quân mời thầu. Từ năm 2019 đến tháng 2/2025, công ty đã trúng 6 gói xây lắp tại ban do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa mời thầu.

Từ năm 2024 đến tháng 2/2025, công ty đã liên danh Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nguyên Phước trúng 3 gói xây lắp tại Ban.

Một trong những dự án tiêu biểu:

Gói thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ các trường học thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2024; ngày 31/07/2025, Ban QLDA huyện Bình Chánh đã phê duyệt liên danh xây lắp thiết bị sửa chữa nhỏ các trường học tiên tiến, hội nhập quốc tế (Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh – Công ty TNHH Công nghệ Đồng Danh) với giá trúng thầu 8.037.289.797 đồng thực hiện trong 180 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ - Thương mại Phước Tài bị loại với lý do “nhà thầu được đánh giá không đạt tại bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm và về kỹ thuật”.

Gói thầu thi công lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1, xã Vĩnh Lộc A; ngày 23/06/2025, Ban QLDA huyện Bình Chánh đã phê duyệt cho Công ty TNHH Công nghệ Đồng Danh với giá trúng thầu 10.716.726.000 đồng thực hiện trong 90 ngày.

Gói thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường Mầm non Baby (giai đoạn 2); ngày 23/04/2025, liên danh thiết bị Mầm non Baby (Công ty TNHH Công nghệ Đồng Danh – Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ - Quảng cáo Phú Mỹ) với giá trúng thầu 2.007.600.000 đồng thực hiện trong 60 ngày;

Tại dự án Xây dựng Trường Tiểu học Tân Kiên, xã Tân Kiên, Ban QLDA huyện Bình Chánh đã phê duyệt cho liên danh Thiết bị Tiểu học Tân Kiên xã Tân Kiên (Công ty TNHH Công nghệ Đồng Danh – Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nguyên Phước – Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Trần Nguyễn) trúng gói thầu thiết bị với giá trúng thầu 10.106.200.000 đồng thực hiện trong 90 ngày.

Tại KHLCNT Mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ các trường học trên địa bàn Huyện năm 2024, gói thầu thi công lắp đặt thiết bị, liên danh Đồng Danh - Nguyên Phước (Công ty TNHH Công Nghệ Đồng Danh - Công ty TNHH Thương mại xây dựng Nguyên Phước) trúng thầu với giá 10.744.380.000 đồng thực hiện trong 90 ngày;

Gói thầu thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường Tiểu học Tân Kiên huyện Bình Chánh; Liên danh thiết bị Tiểu học Tân Kiên huyện Bình Chánh (Công ty TNHH Công nghệ Đồng Danh – Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nguyên Phước) trúng thầu với giá 10.475.000.000 đồng thực hiện trong 60 ngày.

Gói thầu thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Bình Chánh. Với giá dự toán ban đầu 1.858.640.000 đồng, Công ty Công nghệ Đồng Danh đã trúng thầu với giá 1.841.500.000 đồng, tiết kiệm gần 17 triệu đồng cho ngân sách.

Sự xuất hiện liên tiếp của Công nghệ Đồng Danh trong các dự án tại Bình Chánh đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực và kinh nghiệm của công ty. Tuy nhiên, việc một số nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Mỹ Phú hay Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Trần Nguyễn, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân thường bị loại vì giá cao hơn hoặc không đạt các tiêu chí khác, cũng là một điểm cần được quan tâm để đảm bảo một môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh và minh bạch.