Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đấu thầu ở Sóc Trăng: Hiệu quả kinh tế và câu hỏi về tính cạnh tranh

Các kịch bản trúng thầu lặp lại của Công ty Thảo Hương tại BQLDA ĐTXD khu vực Sóc Trăng đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công tại địa phương.

Hải Đăng
  • Sau chuỗi 3 bài viết, bức tranh về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH TM XD Thảo Hương tại các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) khu vực Sóc Trăng mời thầu đã dần hiện rõ với những kịch bản và mối quan hệ quen thuộc. Vấn đề cuối cùng được đặt ra là tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng vốn ngân sách.

Những mô hình trúng thầu lặp lại

Như các kỳ trước đã phân tích, Công ty TNHH TM XD Thảo Hương (MST: 2200747353) là một 'thế lực' đáng gờm trong lĩnh vực đấu thầu tại Sóc Trăng, với tổng giá trị trúng thầu độc lập lên tới 46.491.395.457 VND. Phần lớn thành công này đến từ 'sân nhà' BQLDA ĐTXD khu vực Sóc Trăng, nơi họ đã thắng tới 6/8 gói thầu tham gia. Các mô hình trúng thầu đặc trưng có thể tổng kết lại:

  1. - Trúng thầu khi là nhà thầu duy nhất.
  2. - Trúng thầu khi đối thủ trực tiếp bị loại.
  3. - Trúng thầu qua chỉ định thầu các gói giám sát.

Những mô hình này, dù được các đơn vị liên quan báo cáo là tuân thủ quy định, nhưng đều có một điểm chung là làm giảm hoặc triệt tiêu yếu tố cạnh tranh về giá – một trong những mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu.

screen-shot-2025-08-08-at-100447.png
Ảnh minh họa

"Phép thử" ở gói thầu hơn 25 tỷ đồng: Cuộc đối đầu của 6 nhà thầu

Hiện tại, dư luận đang hướng sự chú ý về Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công (Mã TBMT: IB2500293287-00) thuộc dự án Đường từ cầu chữ Y đến đường Võ Văn Kiệt. Gói thầu này có giá trị lên tới 25.669.282.282 VND, với giá dự toán được duyệt là 20.914.617.821 VND.

Khác với các gói thầu trước, lần này cuộc đua có tới 6 nhà thầu tham gia, tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự. Dưới đây là giá dự thầu sau giảm giá của các bên (đã được sắp xếp từ thấp đến cao):

screen-shot-2025-08-08-at-095510.png

Dữ liệu trên cho thấy, Công ty Thảo Hương đang có lợi thế lớn khi đưa ra mức giá thấp nhất, bỏ xa đối thủ gần nhất gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, "đối thủ quen thuộc" là Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu xếp ở vị trí thứ hai sau khi đã áp dụng mức giảm giá 13%. Tất cả 6 nhà thầu đều chào giá thấp hơn đáng kể so với giá gói thầu và giá dự toán, cho thấy sức nóng của cuộc đua này.

Đây sẽ là "phép thử" quan trọng cho tính cạnh tranh trong đấu thầu tại Sóc Trăng. Với mức giá cạnh tranh như vậy, liệu việc đánh giá có thuần túy dựa trên yếu tố giá, hay các kịch bản về loại nhà thầu ở vòng đánh giá năng lực, kỹ thuật sẽ một lần nữa tái diễn?

Luật sư Võ Quang Vinh nêu quan điểm: "Hiệu quả kinh tế là mục tiêu sau cùng của Luật Đấu thầu. Hiệu quả này không chỉ đến từ việc lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm mà còn phải có giá chào hợp lý nhất. Để đạt được điều đó, môi trường đấu thầu phải thực sự cạnh tranh, minh bạch, không có rào cản vô hình nào hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo công tác đấu thầu tại các địa phương đi vào thực chất, ngăn ngừa các biểu hiện chưa lành mạnh, từ đó bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc về kết quả của gói thầu quan trọng này.

#đấu thầu Sóc Trăng #hiệu quả kinh tế trong đấu thầu #tính cạnh tranh trong đấu thầu công #mô hình trúng thầu lặp lại #công ty Thảo Hương #gói thầu xây dựng Sóc Trăng

Bài liên quan

Bạn đọc

Sóc Trăng: Công ty Thảo Hương "một mình một ngựa" trúng gói thầu gần 5 tỷ đồng

Công ty TNHH TM XD Thảo Hương là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước do Ban QLDA ĐTXD khu vực Sóc Trăng mời thầu. Doanh nghiệp này có lịch sử trúng 11/14 gói thầu đã tham gia.

  • Ngày 30/7/2025, ông Châu Ngọc Hòa - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng (BQLDA ĐTXD) khu vực Sóc Trăng đã ký Quyết định số 04/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01: Thi công xây dựng Cải tạo hệ thống thoát nước các Hẻm trên địa bàn phường 5, phường 6, phường 7 thành phố Sóc Trăng.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thảo Hương (MST: 2200747353; địa chỉ: Số 568, đường Nam Sông Hậu, ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cũ ), do ông Nguyễn Nhứt Thảo làm Giám đốc. Giá trúng thầu là 4.752.906.000 VND.

Xem chi tiết

Bạn đọc

"Hệ sinh thái" đấu thầu ở Sóc Trăng: Mối quan hệ giữa các bên quen thuộc

Công ty Thảo Hương không chỉ trúng nhiều gói thầu xây lắp mà còn được BQLDA ĐTXD khu vực Sóc Trăng chỉ định thầu giám sát. Năng lực này của công ty đã được Sở KH&ĐT Sóc Trăng chứng nhận.

Phân tích sâu hơn cho thấy một mối quan hệ hợp tác khăng khít và đa chiều giữa Bên mời thầu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Sóc Trăng (BQLDA ĐTXD khu vực Sóc Trăng), nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thảo Hương và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hưng Long.

Sau khi chỉ ra các kịch bản trúng thầu quen thuộc của Công ty TNHH TM XD Thảo Hương (MST: 2200747353) ở các kỳ trước, có thể thấy rõ một "hệ sinh thái" các bên quen thuộc trong nhiều gói thầu tại Sóc Trăng. Thống kê cho thấy, trong 8 gói thầu tham gia tại BQLDA ĐTXD khu vực Sóc Trăng, Công ty Thảo Hương đã thắng tới 6 gói và 1 gói đang trong giai đoạn xét thầu.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu thầu tại Sóc Trăng: Kịch bản quen thuộc và đối thủ "luôn bị loại"

Công ty Thảo Hương liên tiếp trúng nhiều gói thầu lớn của BQLDA ĐTXD khu vực Sóc Trăng sau khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty Phúc Hậu bị loại vì những lý do khác nhau.

Lật lại hồ sơ các gói thầu lớn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) khu vực Sóc Trăng mời thầu, có một kịch bản đáng chú ý thường xuyên lặp lại: Công ty TNHH TM XD Thảo Hương trúng thầu sau khi đối thủ trực tiếp bị loại.

Mối quan hệ đấu thầu giữa Công ty TNHH TM XD Thảo Hương (MST: 2200747353) và BQLDA ĐTXD khu vực Sóc Trăng (chủ đầu tư/bên mời thầu) đặc biệt khăng khít. Dữ liệu tổng hợp cho thấy, trong tổng số 14 gói thầu đã tham gia trong lịch sử hoạt động, có tới 8 gói là do BQLDA này mời thầu. Tỷ lệ trúng thầu của Thảo Hương tại đây cũng rất ấn tượng: thắng 6, trượt 1 và 1 đang chờ kết quả.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Gói thầu 46 tỷ tại BV Quân Dân y Bạc Liêu: Y khoa 3P 'một mình một ngựa' về đích?

Gói thầu 46 tỷ tại BV Quân Dân y Bạc Liêu: Y khoa 3P 'một mình một ngựa' về đích?

Sau khi Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Bạc Liêu công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuê máy chụp cộng hưởng từ trị giá hơn 46 tỷ đồng, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi khi chỉ duy nhất một nhà thầu là Công ty TNHH Thiết bị và Dụng cụ Y khoa 3P tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,18%.