Đấu thầu ở Sóc Trăng: Hiệu quả kinh tế và câu hỏi về tính cạnh tranh

Các kịch bản trúng thầu lặp lại của Công ty Thảo Hương tại BQLDA ĐTXD khu vực Sóc Trăng đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công tại địa phương.

Sau chuỗi 3 bài viết, bức tranh về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH TM XD Thảo Hương tại các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) khu vực Sóc Trăng mời thầu đã dần hiện rõ với những kịch bản và mối quan hệ quen thuộc. Vấn đề cuối cùng được đặt ra là tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng vốn ngân sách.

Những mô hình trúng thầu lặp lại

Như các kỳ trước đã phân tích, Công ty TNHH TM XD Thảo Hương (MST: 2200747353) là một 'thế lực' đáng gờm trong lĩnh vực đấu thầu tại Sóc Trăng, với tổng giá trị trúng thầu độc lập lên tới 46.491.395.457 VND. Phần lớn thành công này đến từ 'sân nhà' BQLDA ĐTXD khu vực Sóc Trăng, nơi họ đã thắng tới 6/8 gói thầu tham gia. Các mô hình trúng thầu đặc trưng có thể tổng kết lại:

- Trúng thầu khi là nhà thầu duy nhất. - Trúng thầu khi đối thủ trực tiếp bị loại. - Trúng thầu qua chỉ định thầu các gói giám sát.

Những mô hình này, dù được các đơn vị liên quan báo cáo là tuân thủ quy định, nhưng đều có một điểm chung là làm giảm hoặc triệt tiêu yếu tố cạnh tranh về giá – một trong những mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu.

Ảnh minh họa

"Phép thử" ở gói thầu hơn 25 tỷ đồng: Cuộc đối đầu của 6 nhà thầu

Hiện tại, dư luận đang hướng sự chú ý về Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công (Mã TBMT: IB2500293287-00) thuộc dự án Đường từ cầu chữ Y đến đường Võ Văn Kiệt. Gói thầu này có giá trị lên tới 25.669.282.282 VND, với giá dự toán được duyệt là 20.914.617.821 VND.

Khác với các gói thầu trước, lần này cuộc đua có tới 6 nhà thầu tham gia, tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự. Dưới đây là giá dự thầu sau giảm giá của các bên (đã được sắp xếp từ thấp đến cao):

Dữ liệu trên cho thấy, Công ty Thảo Hương đang có lợi thế lớn khi đưa ra mức giá thấp nhất, bỏ xa đối thủ gần nhất gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, "đối thủ quen thuộc" là Công ty CP Xây dựng Phúc Hậu xếp ở vị trí thứ hai sau khi đã áp dụng mức giảm giá 13%. Tất cả 6 nhà thầu đều chào giá thấp hơn đáng kể so với giá gói thầu và giá dự toán, cho thấy sức nóng của cuộc đua này.

Đây sẽ là "phép thử" quan trọng cho tính cạnh tranh trong đấu thầu tại Sóc Trăng. Với mức giá cạnh tranh như vậy, liệu việc đánh giá có thuần túy dựa trên yếu tố giá, hay các kịch bản về loại nhà thầu ở vòng đánh giá năng lực, kỹ thuật sẽ một lần nữa tái diễn?

Luật sư Võ Quang Vinh nêu quan điểm: "Hiệu quả kinh tế là mục tiêu sau cùng của Luật Đấu thầu. Hiệu quả này không chỉ đến từ việc lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm mà còn phải có giá chào hợp lý nhất. Để đạt được điều đó, môi trường đấu thầu phải thực sự cạnh tranh, minh bạch, không có rào cản vô hình nào hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo công tác đấu thầu tại các địa phương đi vào thực chất, ngăn ngừa các biểu hiện chưa lành mạnh, từ đó bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc về kết quả của gói thầu quan trọng này.