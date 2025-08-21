Hà Nội

Đấu thầu ở Bình Phước cũ: "Ông lớn" quen mặt và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Hàng loạt gói thầu hạ tầng hàng trăm tỷ đồng tại Bình Phước liên tục về tay một vài nhà thầu quen thuộc. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua các gói thầu này chỉ ở mức "nhỏ giọt", dấy lên câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả.

Hải Đăng

Kể từ ngày 01/7/2025, tỉnh Bình Phước chính thức được sáp nhập vào tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết của Quốc hội. Sự kiện quan trọng này mở ra một chương mới cho sự phát triển của cả khu vực. Tuy nhiên, khi nhìn lại giai đoạn ngay trước thời điểm lịch sử này, hoạt động quản lý và sử dụng vốn đầu tư công tại tỉnh Bình Phước cũ cho thấy những vấn đề đáng suy ngẫm, đặc biệt trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp hạ tầng.

Hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước đã được chi cho các dự án tại tỉnh Bình Phước (trước sáp nhập). Phân tích dữ liệu từ hàng chục gói thầu cho thấy một bức tranh đáng chú ý: sự thống trị của một vài doanh nghiệp quen thuộc và một tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu – một "di sản" mà chính quyền tỉnh Đồng Nai mới sẽ phải đối mặt.

Những nhà thầu "thắng như chẻ tre"

Trong bức tranh tổng thể về đấu thầu tại Bình Phước cũ, nổi lên hai cái tên với tỷ lệ trúng thầu áp đảo là Công ty TNHH MTV Xây dựng Hiếu Minh (MSDN: 3800414436; Địa chỉ: Tổ 2, ấp 1, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài, Bình Phước cũ; Giám đốc: Ông Võ Tấn Hiếu) và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phong Vĩnh (MSDN: 3800624831; Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, Bình Phước cũ; Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Phong).

Theo tài liệu phóng viên có được, chỉ trong năm 2025, Công ty Hiếu Minh đã trúng liên tiếp 12 gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông với tổng giá trị lên đến 258.921.435.242 đồng. Các dự án lớn có thể kể đến như Gói thầu Nâng cấp, mở rộng đường tuần tra biên giới (đoạn Đồn Lộc Thịnh - Đồn Tà Nốt) do Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Phước (cũ) mời thầu, trúng với giá 51.696.883.000 đồng.

Tương tự, Công ty Phong Vĩnh cũng thể hiện sự vượt trội khi trúng 8 trong 10 gói thầu được phân tích trong năm 2025. Một trong những gói thầu lớn là Gói thầu sửa chữa đường ĐT.741 (đoạn Km86+400 - Km89+900) với giá trúng thầu 21.033.402.000 đồng. Tại gói thầu này, đối thủ duy nhất của liên danh có Phong Vĩnh tham gia là Liên danh Công ty TNHH MTV Thành Nguyễn - Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hùng Tín đã bị loại vì "không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm" do không cung cấp đủ tài liệu làm rõ.

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ ở mức tượng trưng

Điểm chung đáng quan tâm nhất tại các gói thầu mà hai "ông lớn" này trúng là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thấp. Phân tích 12 gói thầu của Công ty Hiếu Minh cho thấy tỷ lệ tiết kiệm trung bình chỉ khoảng 0,28%. Cá biệt, 7 gói thầu do Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bình Phước (cũ) mời thầu chỉ có tỷ lệ tiết kiệm dao động từ 0,16% đến 0,18%.

Ví dụ, tại Gói thầu sửa chữa mặt đường ĐT.741 (đoạn Km57+800 - Km61) có giá 11.831.066.000 đồng, Công ty Hiếu Minh trúng thầu với giá 11.815.150.000 đồng, tiết kiệm 0,13%, tức chỉ khoảng 16 triệu đồng cho một gói thầu gần 12 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia đấu thầu Phạm Giang phân tích: “Tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% qua hàng loạt gói thầu là một chỉ số rất đáng quan tâm. Nó có thể phản ánh việc giá gói thầu được lập quá sát với giá thị trường, hoặc mức độ cạnh tranh thực sự giữa các nhà thầu là không cao. Khi các gói thầu chỉ có 1-2 nhà thầu tham gia và một bên liên tục bị loại vì các lỗi sơ đẳng, thì tính cạnh tranh gần như không tồn tại. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, mà còn có thể làm giảm động lực đổi mới, nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp.”

Trong kỳ tới, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích trường hợp của Công ty CP Bê tông nhựa nóng Thuận Phú – một "ông lớn" khác nhưng liên tục trượt thầu vì những lý do đáng tiếc, hé lộ thêm nhiều góc khuất trong hoạt động đấu thầu tại khu vực này.

Gói thầu 5,4 tỷ đồng tại Tây Ninh: Vì sao hai nhà thầu bị loại?

Tại gói thầu xây lắp đường Gia Lâm 8, Công ty Tam Đảo đã trúng thầu sau khi hai đối thủ cạnh tranh lần lượt bị loại vì những lý do được cho là rất cơ bản trong hồ sơ dự thầu, đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng và sự cạnh tranh trong đấu thầu.

Ngày 15/7/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) Khu vực 3 (tỉnh Tây Ninh) đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-BQL, do ông Trần Tấn Phát - Giám đốc ký, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc công trình Đường Gia Lâm 8. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Tam Đảo (Công ty Tam Đảo) đã trúng thầu với giá 5.219.000.000 đồng. Tuy nhiên, nhìn vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), hành trình "về đích" của nhà thầu này có những điểm đáng chú ý.

Cuộc đua và những "cú vấp" khó hiểu

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 9,7 tỷ đồng tại Đắk Nông: 'Gương mặt thân quen' đối đầu nhà thầu giảm giá 'sốc'

Dự án Trường THCS Chu Văn An (Đắk Mil) chứng kiến cuộc đua bất ngờ. Công ty Phúc Hải giảm giá hơn 700 triệu đồng, đối đầu Công ty Trường Thắng - nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu gần 90%.

Tại gói thầu Thi công xây dựng công trình trị giá 9.690.124.000 đồng thuộc dự án Trường THCS Chu Văn An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũ, cuộc đua đã rất bất ngờ ngay sau phiên mở thầu với sự chênh lệch lớn về giá. Một nhà thầu đã mạnh tay giảm giá tới 7,55%, trong khi đối thủ là một doanh nghiệp có tỷ lệ trúng thầu rất cao tại địa phương lại không có động thái giảm giá. Diễn biến này đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất, giữa năng lực và tỉ lệ tiết kiệm ngân sách.

Dự án quan trọng và cuộc đua của hai nhà thầu

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu ở xã Bình Đức (Tây Ninh): Nhà thầu 'quen mặt' trúng thầu sau khi 2 đối thủ bị loại

Chỉ một nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật tại gói thầu hơn 2,9 tỷ đồng ở xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh. Đáng chú ý, các đối thủ dù chào giá cạnh tranh nhưng đều bị loại vì lỗi hồ sơ, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất

Một gói thầu xây lắp tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, tưởng chừng như không có gì đặc biệt lại cho thấy những lát cắt đáng suy ngẫm về hoạt động đấu thầu hiện nay. Việc 2/3 nhà thầu tham dự bị loại vì các lý do được cho là thiếu sót cơ bản, trong khi đơn vị trúng thầu lại có “mối duyên” đặc biệt với chính bên mời thầu, khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế của các dự án sử dụng vốn ngân sách.

Từ gói thầu xây lắp hơn 2,9 tỷ đồng…

Xem chi tiết

