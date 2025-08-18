Đấu thầu Đồng Nai: Nhà thầu quen thuộc trượt thầu vì lỗi kỹ thuật sơ đẳng

Mở rộng tìm hiểu cho thấy sự tham gia của các đơn vị tư vấn khác trong mạng lưới. Đáng chú ý, khi đối mặt với cạnh tranh thực sự, "tân binh" Cty XNK 368 đã bị loại vì một lỗi kỹ thuật cơ bản không thể tin nổi.

Quá trình phân tích dữ liệu đấu thầu tại Bình Phước (Đồng Nai mới) tiếp tục hé lộ những mắt xích mới trong mạng lưới các doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ. Không chỉ nhóm "379", sự tham gia của các đơn vị tư vấn khác cũng đóng vai trò quan trọng trong các kịch bản trúng thầu, điển hình là Công ty TNHH MTV Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ.

Vai trò đa chiều của đơn vị tư vấn Kỹ thuật Công nghệ

Công ty TNHH MTV Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ (MST: 3801272219; Giám đốc: Đặng Thị Sinh Điều) xuất hiện với vai trò rất linh hoạt. Đơn vị này vừa là bên mời thầu, vừa là đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu cho nhiều chủ đầu tư, bao gồm cả Ban QLDA khu vực Bù Đăng.

Cụ thể, Cty TVKT Công nghệ đã tổ chức mời thầu và đánh giá cho Công ty XNK 368 trúng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (trị giá 4,29 tỷ đồng) tại dự án "Nâng cấp, sửa chữa đường thôn 5, xã Đăng Hà". Kịch bản gói thầu này cũng chỉ có duy nhất Cty XNK 368 tham gia.

Đồng thời, chính Cty TVKT Công nghệ cũng là đơn vị được Ban QLDA khu vực Bù Đăng thuê để đánh giá gói thầu mà Cty XNK 368 thắng Cty Trần Thiện (đã nêu trong Kỳ 1). Sự hiện diện xuyên suốt của đơn vị tư vấn này trong nhiều gói thầu của nhóm doanh nghiệp liên quan là một điểm đáng lưu ý.

Công ty XNK 368 cú trượt thầu vì lỗi kỹ thuật cơ bản

Năng lực thực sự của Cty XNK 368 - một "tân binh" thường xuyên thắng thầu - đã bộc lộ rõ nét tại Gói thầu số 01: Xây dựng (Mã TBMT: IB2500260183) do Ban QLDA ĐTXD huyện Bù Đăng làm chủ đầu tư.

Đây là gói thầu có sự cạnh tranh với 3 nhà thầu tham gia, bao gồm Cty XNK 368 và hai nhà thầu khác (Công ty TNHH TV ĐT XD Bảo Long và Công ty CP TVĐT XD TM Tâm Việt). Đơn vị đánh giá hồ sơ vẫn là Cty TVKT Công nghệ.

Trong Báo cáo đánh giá E-HSDT số 69/BCĐG ngày 20/6/2025, tổ chuyên gia của Cty TVKT Công nghệ đã quyết định loại Công ty XNK 368 vì một lỗi kỹ thuật rất sơ đẳng:

Hồ sơ mời thầu yêu cầu hạng mục thi công mặt đường là "Láng nhựa 2 lớp tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2". Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu, Cty XNK 368 lại trình bày biện pháp thi công, bản vẽ và tiến độ cho hạng mục "Thi công mặt đường thảm bê tông nhựa nóng".

Đây là một sai sót nghiêm trọng về kỹ thuật, cho thấy sự không phù hợp giữa đề xuất của nhà thầu và yêu cầu của gói thầu. Cuối cùng, gói thầu này đã thuộc về Công ty CP TVĐT XD TM Tâm Việt.

Phân tích về năng lực và tính khách quan

Việc một nhà thầu liên tục trúng các gói thầu quy mô lớn nhưng lại mắc lỗi sai cơ bản về đọc hiểu yêu cầu kỹ thuật đặt ra câu hỏi lớn về năng lực thực sự của họ.

Chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hân bình luận: "Sai sót này cho thấy hoặc năng lực chuẩn bị hồ sơ của nhà thầu có vấn đề nghiêm trọng, hoặc họ đã không nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu. Điều này khá mâu thuẫn với hình ảnh một nhà thầu liên tục thắng các gói thầu khác. Nó cũng đặt ra câu hỏi về quy trình đánh giá tại các gói thầu trước đó liệu có được thực hiện một cách chặt chẽ và kỹ lưỡng hay không."

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng: "Việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hồ sơ mời thầu là lý do chính đáng để bị loại theo quy định của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, tình tiết này rất đáng suy ngẫm khi đặt trong bối cảnh tổng thể."

"Khi một nhà thầu dễ dàng vượt qua các vòng đánh giá ở những gói thầu ít cạnh tranh, nhưng lại bộc lộ điểm yếu chí mạng ở gói thầu có sự giám sát và cạnh tranh cao hơn, điều này đòi hỏi phải xem xét lại tính khách quan và vai trò của các đơn vị tư vấn trong toàn bộ quá trình," Luật sư Hương phân tích.

Cú trượt thầu này cho thấy, khi đối mặt với môi trường cạnh tranh thực sự, các nhà thầu quen thuộc cũng có thể không giữ được lợi thế. Điều này càng làm nổi bật sự cần thiết của việc đảm bảo tính cạnh tranh rộng rãi trong đấu thầu công.

Với một mạng lưới hoạt động có nhiều dấu hiệu bất thường như vậy, trách nhiệm của các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước ở đâu? Kỳ cuối sẽ tổng hợp ý kiến chuyên gia về các rủi ro pháp lý và kinh tế.