Tài xế lái xe cho ngân hàng liều lĩnh khi bị… kẹt xe

Lấy lý do “ùn ứ giao thông”, tài xế ngân hàng I. đã liều lĩnh phóng ôtô chở tiền lên vỉa hè nhưng bị người đi đường ghi hình…

Trưa nay 20/4, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT – PC08, Công an TP HCM) cho biết, đơn vị này đã làm việc và ra quyết định xử phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm trên GPLX đối với tài xế N.C.T. (57 tuổi, ngụ TP HCM) vì hành vi điều khiển xe đi trên vỉa hè.

Trước đó, PC08 nhận được thông tin video từ người dân cung cấp ghi lại việc tài xế T. lái ô tô chuyên dụng BKS 61LD…chạy trên vỉa hè từ Ngã ba Độc Lập – DT743 hướng ra cầu vượt Sóng Thần (phường Dĩ An, TP HCM). Qua xác minh, sự việc xảy ra trên địa bàn do Đội CSGT Rạch Chiếc chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát nên đơn vị này đã phối hợp Công an phường Dĩ An mời ông T. (tài xế lái xe cho một ngân hàng vi phạm nói trên) đến trụ sở Đội để làm việc.

Ông T. thừa nhận lỗi vi phạm và cho biết lý do là đang lái xe chuyển tiền về Ngân hàng I. vào giờ cao điểm chiều, phương tiện đông đúc nên đã phóng lên vỉa hè nhằm thoát kẹt xe.