Tài xế lái xe cho ngân hàng liều lĩnh khi bị… kẹt xe

Lấy lý do “ùn ứ giao thông”, tài xế ngân hàng I. đã liều lĩnh phóng ôtô chở tiền lên vỉa hè nhưng bị người đi đường ghi hình…

Đăng Lê

Trưa nay 20/4, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT – PC08, Công an TP HCM) cho biết, đơn vị này đã làm việc và ra quyết định xử phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm trên GPLX đối với tài xế N.C.T. (57 tuổi, ngụ TP HCM) vì hành vi điều khiển xe đi trên vỉa hè.

kto-tl_1jmkl6g3n-4q12mq.jpg
Tài xế ngân hàng I. bị xử phat4 7 triệu, trừ 4 điểm GPLX vì hành vi lái ôtô chở tiền trên vỉa hè.

Trước đó, PC08 nhận được thông tin video từ người dân cung cấp ghi lại việc tài xế T. lái ô tô chuyên dụng BKS 61LD…chạy trên vỉa hè từ Ngã ba Độc Lập – DT743 hướng ra cầu vượt Sóng Thần (phường Dĩ An, TP HCM). Qua xác minh, sự việc xảy ra trên địa bàn do Đội CSGT Rạch Chiếc chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát nên đơn vị này đã phối hợp Công an phường Dĩ An mời ông T. (tài xế lái xe cho một ngân hàng vi phạm nói trên) đến trụ sở Đội để làm việc.

Ông T. thừa nhận lỗi vi phạm và cho biết lý do là đang lái xe chuyển tiền về Ngân hàng I. vào giờ cao điểm chiều, phương tiện đông đúc nên đã phóng lên vỉa hè nhằm thoát kẹt xe.

Tài xế T. lái ô tô chở tiền chạy trên vỉa hè bị người đi đường ghi hình.
Bài liên quan

Xã hội

CSGT Hà Nội chủ động phân luồng tại các khu vực thi công chống ngập Thủ đô

CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra, phân luồng, cảnh báo để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình thi công hệ thống thoát nước.

1.png
Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội nhiều hạng mục, công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô đang được triển khai, tập trung tại các tuyến phố có mật độ phương tiện lớn. Trước thực tế trên, Đội CSGT đường bộ số 7 đã chủ động phối hợp với đơn vị thi công để tổ chức giao thông hợp lý.
2.png
Các vị trí công trình xây dựng phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô, rào chắn được yêu cầu bố trí trong phạm vi tối thiểu, bảo đảm vừa thi công vừa hạn chế ảnh hưởng đến lưu thông; đồng thời lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, duy trì cảnh giới 24/24h.
Xã hội

CSGT Phú Thọ mạnh tay xử lý xe quá khổ, quá tải

Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Phú Thọ) tăng cường tuần tra, kiểm soát cơ động xử lý nghiêm các trường hợp ô tô quá khổ, quá tải.

1.jpg
Thời gian qua, việc xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến xe quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm, được lực lượng chức năng triển khai “thường xuyên, quyết liệt, không có ngoại lệ”.
2.jpg
Nhằm ngăn chặn tình trạng phương tiện chở quá khổ, quá tải, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 2 (thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Phú Thọ) đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
