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Kho tri thức

Bí mật hàng ngàn bong bóng ma quái trong hồ nước xanh kỳ lạ ở Canada

Mỗi mùa đông, mặt hồ Abraham biến thành một “phòng trưng bày” kỳ lạ, nơi hàng nghìn bong bóng khí methane bị nhốt giữa lớp băng trong suốt.

Thanh Bình (tổng hợp)

Hồ Abraham nằm ở tỉnh Alberta, miền Tây Canada, dọc theo đường David Thompson Highway giữa khung cảnh hùng vĩ của dãy Canadian Rockies. Điều thú vị là đây không phải một hồ tự nhiên cổ xưa. Abraham được hình thành năm 1972 khi sông North Saskatchewan bị chặn để xây dựng đập thủy điện. Việc ngập vùng đất trước đó đã đưa một lượng lớn thực vật và vật chất hữu cơ xuống đáy hồ. Khi chúng phân hủy, vi khuẩn tạo ra khí methane.

Ảnh: Wikimedia Commons

Vào mùa đông, hiện tượng ấy tạo nên một cảnh tượng gần như siêu thực. Khí methane sinh ra dưới đáy hồ sẽ nổi lên phía trên. Khi mặt nước bắt đầu đóng băng, những bong bóng khí bị giữ lại trong lớp băng. Các đợt đóng băng tiếp theo tiếp tục “khóa” những bong bóng mới ở những độ sâu khác nhau, tạo thành hàng nghìn đĩa trắng xếp chồng lên nhau như những cột bong bóng khổng lồ.

Nhìn từ trên xuống, chúng giống những viên ngọc trai khổng lồ nằm trong kính xanh. Một số bong bóng chỉ nhỏ bằng đồng xu, trong khi những bong bóng khác lớn hơn nhiều. Có nơi chúng tạo thành từng tầng nối tiếp nhau từ đáy hồ lên gần mặt băng. Chính lớp băng tương đối trong suốt của Abraham khiến hiện tượng này đặc biệt dễ quan sát và trở thành điểm đến nổi tiếng của các nhiếp ảnh gia.

Ảnh: fishki

Màu xanh ngọc đặc trưng của hồ càng làm khung cảnh trở nên kỳ ảo. Nước mang theo các hạt khoáng rất mịn từ quá trình xói mòn ở vùng núi, góp phần tạo nên màu xanh đặc trưng của những hồ núi ở khu vực này. Khi mùa đông phủ tuyết lên các đỉnh núi xung quanh, những bong bóng trắng dưới lớp băng xanh tạo nên sự tương phản gần như không có thật.

Ảnh: Pinterest

Nhưng những “quả bóng” kỳ lạ ấy không hoàn toàn vô hại. Methane là một loại khí dễ cháy, vì vậy việc đập phá hoặc khoan vào các cụm bong bóng để giải phóng khí không phải là trò đùa. Quan trọng hơn, băng trên hồ tự nhiên không phải lúc nào cũng an toàn để đi bộ. Mực nước Abraham thay đổi do hoạt động của đập và dòng sông vẫn chảy vào hồ, khiến một số khu vực có thể hình thành băng yếu.

Điều kỳ diệu của Abraham Lake vì thế không nằm ở một hiện tượng xa xôi ngoài không gian, mà ngay trong một quá trình rất quen thuộc của tự nhiên: sự sống chết đi, phân hủy, tạo ra khí và rồi mùa đông đóng băng khoảnh khắc ấy thành một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Hồ Abraham #Hiện tượng băng methane #Canada #Hồ nhân tạo #Nhiếp ảnh tự nhiên

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