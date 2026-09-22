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Sống Khỏe

Xác định nguyên nhân khiến 222 công nhân ngộ độc ở Huế

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus.

Hạo Nhiên

Ngày 22/9, thông tin từ Sở Y tế TP Huế cho biết, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, đến nay tất cả 222 bệnh nhân đã ra viện. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị 198 bệnh nhân, Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị 24 bệnh nhân.

Theo đó, trường hợp xuất hiện triệu chứng sớm nhất được ghi nhận lúc 13h ngày 10/9. Đến 9h ngày 11/9, một số công nhân có các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy được bộ phận y tế Công ty Scavi Huế sơ cứu, xử lý ban đầu.

Do số lượng công nhân có triệu chứng tương tự tăng liên tục, công ty chuyển các bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị. Bệnh nhân vào viện muộn nhất được ghi nhận ngày 15/9. Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9, không ghi nhận thêm ca bệnh.

Theo Sở Y tế TP Huế cho biết, qua điều tra dịch tễ, triệu chứng lâm sàng cùng kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, nguyên nhân vụ ngộ độc liên quan đến vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus xuất hiện trong một số món ăn tại bếp ăn tập thể của Công ty Scavi Huế.

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Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện TW Huế.

Các món ăn phát hiện các vi khuẩn trên gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Được biết, bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế do Công ty TNHH MTV Huế Thành phục vụ ăn uống. Trưa 10/9, bếp ăn phục vụ 4.060 suất ăn và trưa 11/9 phục vụ 3.895 suất.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, sau khi hàng trăm công nhân Công ty dệt may Scavi Huế bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu, điều trị, Sở Y tế TP Huế đã có văn bản yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn tập thể do Công ty TNHH MTV Huế Thành cung cấp suất ăn tại Công ty này.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Huế khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và làm rõ nguyên nhân. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở điều trị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Hiện, Sở Y tế TP Huế đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.
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Theo báo cáo của Sở Y tế, sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2 về các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, ngành y tế đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xác minh, điều tra, lấy mẫu và xử lý tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành.

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Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND thành phố Huế đã chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, phối hợp với doanh nghiệp và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 triển khai các biện pháp để điều trị cho bệnh nhân, khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân, xử lý vụ việc.

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Hàng chục công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm ở Huế

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