Đau bụng, sốt cao, bé gái 12 tuổi nguy kịch vì sốc sốt xuất huyết

Nguy kịch vì sốc sốt xuất huyết, bé gái 12 tuổi đã hai lần rơi vào “cửa tử”. Thế nhưng, nhờ sự tận tâm và chuyên môn vững vàng của các bác sĩ Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, em đã giành lại sự sống một cách ngoạn mục.

Ca bệnh đặc biệt này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm và sự khó lường của dịch sốt xuất huyết đang lan rộng hiện nay.

Bé N.S. (12 tuổi, quốc tịch Campuchia) được đưa đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao liên tục, kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu và tiểu cầu giảm đáng kể, huyết thanh chẩn đoán sốt xuất huyết dương tính, kèm dịch ổ bụng trên siêu âm. Các bác sĩ Khoa Nhi nhanh chóng chẩn đoán: sốt xuất huyết Dengue ngày 4 – 5, đang trong giai đoạn nguy hiểm của bệnh.

Điều khiến tình trạng thêm đáng lo ngại là bé đã từng mắc sốt xuất huyết trước đó, làm tăng nguy cơ bệnh diễn tiến nặng. Đúng như dự liệu, chỉ sau ít giờ, em rơi vào sốc sốt xuất huyết với các dấu hiệu cảnh báo nguy kịch: Hematocrit tăng cao, mạch nhanh, huyết áp kẹp, túi mật dày thành, tĩnh mạch chủ dưới xẹp hoàn toàn, biểu hiện của tình trạng thoát dịch trầm trọng do tăng tính thấm thành mạch.

Trong cuộc chạy đua với thời gian, các bác sĩ Khoa Nhi đã khẩn trương hồi sức tích cực, giúp bé vượt qua cơn nguy kịch đầu tiên. Nhưng sốt xuất huyết vốn khó lường, chỉ một ngày sau, em lại tái sốc. Một lần nữa, các y bác sĩ đã kịp thời can thiệp, kiểm soát tình trạng và bảo toàn tính mạng cho bệnh nhi.

Sau 9 ngày được theo dõi sát sao, bé đã dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình lẫn ê-kíp điều trị.

Thăm khám cho bệnh nhi sau khi đã qua cơn nguy kịch - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Trâm – Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết: “Nhiều gia đình thường chủ quan vì nghĩ sốt chỉ là sốt siêu vi thông thường.

Nhưng thực tế, sốt xuất huyết có thể diễn tiến rất nhanh và gây sốc, suy tạng, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Sốt xuất huyết được chia làm 2 giai đoạn của bệnh, giai đoạn 1 là từ ngày 1 – đến ngày 3 của bệnh, biểu hiện là sốt cao liên tục không hạ làm người nhà rất lo lắng.

Tuy nhiên, giai đoạn 2 là từ ngày 4 – đến ngày 6 của bệnh, mới là giai đoạn nguy hiểm nhất vì sốc có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là các bệnh nhân có kèm các yếu tố nguy cơ và các dấu hiệu cảnh báo. Do đó thân nhân và bệnh nhân không được chủ quan trong giai đoạn này”.

Đặc biệt, cần lưu ý các dấu hiệu cảnh báo:

Sốt cao liên tục không rõ nguyên nhân

Đau bụng, buồn nôn, nôn ói nhiều

Chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc nổi mẩn xuất huyết trên da

Mệt mỏi, tay chân lạnh, tiểu ít