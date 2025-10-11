Hà Nội

Xã hội

Bố con chú rể đạp vào đầu tài xế vì từ chối chở đi đón dâu

Bực tức vì nhóm khách trễ giờ, anh Đình Trung từ chối chở và có lời qua tiếng lại với gia đình nhà trai. Sau đó, anh bị hai người đàn ông hành hung trên xe.

Theo Mai An/ Znews

Ngày 11/10, video ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa tài xế và một nhóm đàn ông trên chiếc xe khách loại 29 chỗ nhận được sự quan tâm. Trong video, sau khi tranh cãi qua lại, hai người đàn ông chạy lên khu vực ghế lái, đánh, đạp nhiều lần vào đầu nam tài xế. Sự việc chỉ dừng lại khi những người chứng kiến can ngăn.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Tri Thức - Znews, Công an xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ xác nhận người đàn ông bị hành hung trong sự việc trên đã gửi đơn trình báo. Cơ quan đang tiến hành xử lý vụ việc.

Anh Đình Trung (sinh năm 1990) xác nhận là nam tài xế trong video. Anh cho biết sự việc xảy ra vào sáng 30/9 tại thôn Liên Sơn, xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, anh Trung được gia đình nhà trai thuê để chở người thân trong đám cưới, đi đón dâu tại xã Nông Cống, Thanh Hóa. Giá thuê xe trong 2 ngày là 6,5 triệu đồng, được hai bên thỏa thuận qua tin nhắn.

"Tối 29/9, tôi nhắn tin hỏi gia đình chú rể về thời gian đến đón vào hôm sau và xác nhận là 5h30. Nhưng khi tôi đến nơi, họ nói muốn ăn sáng xong xuôi rồi mới đi và mời tôi vào ăn chung, tôi từ chối và cho biết sẽ đợi ở xe", anh kể.

Tuy nhiên tới 6h, 6h30, anh Trung vẫn không thấy nhóm khách ra xe. Anh sốt ruột, liên tục nhắn tin cho người đại diện thuê xe nhưng không được hồi âm. Trong một lần gọi điện thoại, người đại diện thuê xe nói thông cảm, xin chờ thêm vì chưa đủ người.

"Đến 7h08, đoàn người mới bắt đầu lên xe. Khi đó, tôi quá bức xúc vì phải chờ lâu nên nói mời mọi người xuống, không chở nữa", anh Trung tiếp tục, song khẳng định đây chỉ là lời nói nhất thời chứ thực sự không có ý như vậy.

Sau đó, nam tài xế và một số nam giới phía nhà trai bắt đầu lời qua tiếng lại. Một người đàn ông đứng bên ngoài xe chửi bậy, thách thức anh Trung xuống xe "nói chuyện" và dọa đánh.

Anh Trung bị chú rể (sơ mi trắng) và bố chú rể hành hung hôm 30/9. Ảnh cắt từ clip.
Khi anh Trung phản ứng lại bằng một câu nói khiêu khích: "Tao xuống đấy mày làm được cái gì", một thanh niên mặc áo trắng, được cho là chú rể, xông lên xe, đạp liên tiếp vào vùng đầu, cổ của tài xế. Sau đó, bố chú rể tiếp tục tranh cãi với anh Trung, đạp thêm 2 lần vào người anh.

Sau sự việc, anh Trung rời đi, tới công an trình báo và đến điều trị tại bệnh viện. Anh cho biết phải nằm viện 4 ngày, thường xuyên cảm thấy đau, sưng ở vùng cổ, đầu. Sau 10 ngày vẫn chưa nhận được lời xin lỗi thỏa đáng, anh Trung quyết định chia sẻ sự việc lên mạng xã hội.

Trong khi đó, gia đình chú rể phải thuê một chiếc xe khác để đi đón dâu. Anh Nguyễn Văn Chung, thành viên nhà trai, người đứng ra thuê xe và làm việc với tài xế Trung, cũng xác nhận xảy ra sự việc trong ngày vui của gia đình.

"Khi anh Trung nhắn tin, tôi đang lu bu quá nên chưa kịp trả lời, lúc sau có nói bạn thông cảm chờ thêm vì các thành viên chưa đông đủ. Nhưng khi lên xe, tài xế lại bảo mọi người xuống, không chở nữa nên mới dẫn đến tranh cãi, xô xát", anh nói.

Anh Chung cho hay sau khi hôn lễ xong xuôi, ngày 2/10, một số thành viên nhà trai liên hệ với nam tài xế, ngỏ ý muốn tới hòa giải, xin lỗi. Tuy nhiên, anh Trung cho biết đang nằm viện, chờ khi nào ổn định sức khỏe sẽ làm việc.

"Sau đó, chúng tôi tiếp tục đến nói chuyện với nhà vợ anh Trung và bày tỏ thiện chí. Vợ anh ấy nói sẽ trao đổi lại với chồng và thông báo sau, nhưng sau đó không thấy gọi lại. Sau đó, chúng tôi cũng hợp tác làm việc với công an và được thông báo rằng gia đình bên kia không muốn hòa giải", anh kể.

Nói về việc không chấp nhận trao đổi trực tiếp với gia đình chú rể sau vụ việc, anh Trung cho biết khi lần đầu nhận được cuộc gọi, anh vẫn đang mệt nên không muốn nói chuyện, sau đó khi ra viện, anh không nhận được lời hỏi thăm nào thêm từ đối phương.

Anh cũng khẳng định không có ý muốn làm lớn chuyện, chỉ cần lời xin lỗi từ hai người ra tay hành hung. Giải thích về điều này, anh Chung cho hay ban đầu, bố con chú rể còn mệt sau ngày đại sự, nên nhờ người thân đến dò ý anh Trung trước, nếu có thiện chí sẽ trực tiếp tới xin lỗi. Tuy nhiên vì phía anh Trung khẳng định muốn giải quyết bằng pháp luật, nên hai người cũng không hành động thêm.

"Sự việc xảy ra lúc nóng nảy nhất thời, chúng tôi cũng không mong muốn", anh Chung khẳng định.

Thấy gì từ vụ hành hung tài xế ô tô ở Nam Định

Theo luật sư, những tình huống đánh người, có hành vi phá phách có thể sẽ phải đối mặt với vi phạm hình sự, có khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.

Tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ô tô
Ngày 01/02/2025 (mùng 4 Tết Ất Tỵ), mạng xã hội lan truyền clip nam tài xế ô tô bị một nhóm người tấn công dù đang ngồi trong xe. Cơ quan chức năng huyện Giao Thủy (Nam Định) xác nhận sự việc trên xảy ra tại bến phà Cồn Nhất. 

Nguyên nhân ban đầu vụ 2 anh em lao vào hành hung tài xế ô tô ở bến phà tại Nam Định
Ngày 2/2, Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với với Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, trú tại TP.Hà Nội) và Phạm Văn Tuyên (SN 1982, em trai Tuân, trú huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thay gi tu vu hanh hung tai xe o to o Nam Dinh
 Người đàn ông mặc áo đen lao vào hành hung tài xế ô tô. Ảnh: Chụp từ clip.
Gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt từ 2 đến 7 năm tù
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, sự việc diễn ra ở bến phà Cồn Nhất (Nam Định) khiến dư luận xã hội bức xúc. 

Bởi vậy cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ để giải quyết là cần thiết, trên cơ sở các quy định của pháp luật. 

Pháp luật nghiêm cấm hành vi đánh người, gây rối trật tự công cộng. Vì vậy, dù do mâu thuẫn va chạm giao thông hay bất kỳ lý do nào khác, hành vi đánh người nơi công cộng vẫn là hành vi trái pháp luật. 

Do đó, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, những người đánh người trên xe ô tô có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Luật sư Cường, trong trường hợp hành vi đánh người gây ra thương tích cho nạn nhân và có đơn của nạn nhân đề nghị xử lý hình sự thì dù thương tích dưới 11% thì cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự khi hành vi được xác định là có tính chất côn đồ (vì lý do nhỏ nhặt mà đánh người).

Điều đáng chú ý trong clip đang lan truyền trên không gian mạng thì không chỉ có một người hành hung những người trên xe ô tô mà có ít nhất hai người cùng tham gia thực hiện hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của tất cả những người có liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Giữ khẩn cấp 2 kẻ hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất

Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Liên quan đến vụ tài xế ô tô bị hành hung ở bến phà Cồn Nhất, chiều 2/2, lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng.
Giu khan cap 2 ke hanh hung tai xe tai ben pha Con Nhat

Hình ảnh người đàn ông mặc áo khoác đen hành hung tài xế ô tô tại bến phà Cồn Nhất. 
Người đàn ông đập kính ô tô, hành hung tài xế trên đường

Đoạn clip trên mạng xã hội quay cảnh người đàn ông hung hãn tấn công tài xế ô tô khiến những người ngồi trong xe la hét, hoảng loạn.

Theo đó, ngày 16/9 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi đập phá cửa kính xe, hành hung tài xế ô tô.
