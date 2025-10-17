Hà Nội

Xã hội

Xác minh clip nữ sinh lớp 10 bị bạn hành hung dã man trong lớp học

Nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An bị một bạn nam cùng trường hành hung trong lớp học trước sự chứng kiến của nhiều bạn khác.

Thanh Hà
Clip ghi lại nữ sinh lớp 10 bị một bạn nam cùng trường hành hung trong lớp học trước sự chứng kiến của nhiều bạn khác.

Ngày 17/10, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đã yêu cầu lãnh đạo một trường nghề trên địa bàn khẩn trương báo cáo vụ việc nữ sinh bị hành hung trong lớp học, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Cụ thể, chiều 16/10, trên nền tảng mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại vụ bạo lực xảy ra tại lớp học.

Trong clip, một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, dí mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này. Xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, hò hét cổ vũ. Một số nam sinh gọi bạn nữ là “con bán rau”.

Nam sinh áo đen giữ chặt tay bạn nữ, gọi các bạn cùng lớp tới quay rõ mặt nữ sinh.

nam-sinh-tum-toc-danh-toi-tap-191760684861.jpg
Nam sinh mặc áo đen nắm tóc, dí mặt bạn nữ xuống ghế, liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh.

Nạn nhân sau đó bị bạn nam nắm tóc kéo ra khỏi ghế. Nữ sinh phản kháng và liên tục phải hứng chịu những cái giật tóc, đấm vào đầu, vào mặt.

Chưa dừng lại ở đó, nam sinh này còn kéo bạn nữ ra hành lang, tiếp tục bóp vào cổ, đập đầu nạn nhân vào tường. Nữ sinh sau đó bị nắm tóc kéo vào lớp học, dí xuống bàn, la hét trong đau đớn do bị đánh liên tiếp vào vùng đầu.

Toàn bộ quá trình hành hung, nam sinh áo đen được các bạn nam cổ vũ. Cuộc trao đổi giữa các nam sinh cho thấy người có hành vi bạo lực đối với bạn nữ tên là B..

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một trường cao đẳng nghề có trụ sở ở phường Trường Vinh (Nghệ An). Trường này thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Nghệ An.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh và làm rõ.

#Nghệ An #nữ sinh #lớp học #hành hung #xác minh

