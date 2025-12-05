Danh tính hot girl check-in hoa mận Mộc Châu khiến netizen 'rần rần'

Hà Nội

Mới đây, một bộ ảnh check-in giữa rừng hoa mận trắng xóa của một cô gái xinh đẹp khiến netizen phải xuýt xoa, rần rần truy tìm danh tính 'nữ chính' bộ ảnh.

Trầm Phương
Mỗi dịp hoa mận nở rộ, Mộc Châu (Sơn La) lại trở thành điểm đến "hot" nhất, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các tín đồ "sống ảo".
Mới đây, một bộ ảnh check-in giữa rừng hoa mận trắng xóa, với nhân vật chính diện trang phục trắng tinh khôi, khoác áo lông ấm áp và khăn turban thổ cẩm rực rỡ đã nhanh chóng "gây bão" trên mạng xã hội.
Danh tính của cô gái xinh đẹp này đã nhanh chóng được tìm ra, đó chính là Nguyễn Huệ Chi - một mẫu ảnh tự do nổi tiếng đến từ Nghệ An.
Trong bộ ảnh được chụp tại Mộc Châu, Huệ Chi đã khéo léo tạo nên sự tương phản thú vị. Giữa không gian thiên nhiên thanh khiết, ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa mận, cô nàng nổi bật với gu thời trang cá tính
Huệ Chi chọn nguyên set đồ trắng bao gồm váy hai dây ôm sát và áo khoác lông xù dày dặn, tạo vẻ ngoài vừa quyến rũ, vừa giữ ấm mà vẫn vô cùng thời thượng.
Với gương mặt xinh đẹp, sắc sảo cùng mái tóc đen dài suôn mượt, Huệ Chi dễ dàng "cân" mọi góc máy, từ những khoảnh khắc dịu dàng tạo dáng dưới tán cây hoa, đến những bức ảnh cận mặt khoe trọn vẻ đẹp không tì vết.
Điểm nhấn làm nên sự khác biệt chính là chiếc khăn turban thổ cẩm rực rỡ với gam màu hồng, vàng, xanh lá nổi bật.
Phụ kiện này không chỉ tôn lên nét đẹp của cô gái xứ Nghệ mà còn mang đậm hơi thở vùng cao Tây Bắc, khiến bộ ảnh trở nên sinh động và có hồn hơn.
Bộ ảnh nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận tích cực từ cộng đồng mạng, khẳng định sức hút của nàng mẫu ảnh 9x này. (Ảnh: @n_huechi_)
Trầm Phương
#Mộc Châu #hoa mận #nguyễn huệ chi #hot girl #ảnh check-in #tây bắc

