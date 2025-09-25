Đánh cắp thông tin công dân, nam sinh viên lĩnh 7 năm tù

Ngày 25/9, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quang Huy (21 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Theo cáo trạng, Trần Quang Huy Huy là sinh viên năm 3, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội.

Cuối năm 2024, Huy truy cập vào diễn đàn tin tặc nước ngoài. Thấy bài đăng "tìm người cào dữ liệu trên các hệ thống dữ liệu của các cơ quan nhà nước tại Việt Nam", Huy liên hệ, thỏa thuận sẽ lấy cắp thông tin cá nhân để nhận tiền công 1.000.000 đồng cho 50.000 dữ liệu.

Trần Quang Huy tại phiên toà.

Trong khoảng thời gian từ lúc 20h45' ngày 25/3 đến 6h42' ngày 26/3, Huy đã đăng nhập trái phép vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh và lấy cắp 7.278 dữ liệu thông tin công dân (gồm họ và tên, số định danh cá nhân, số căn cước, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nhóm máu, quốc tịch…) từ nguồn tập hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an quản lý.

Do Trần Quang Huy tra cứu liên tục và vượt quá giới hạn truy vấn nên từ 10h ngày 26/3 đến 21h17' ngày 28/3, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phải đóng truy vấn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của tỉnh Hà Tĩnh.

Đến ngày 14/5, Trần Quang Huy nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đầu thú.

Tại phiên tòa, Trần Quang Huy trình bày do hám lợi nên không làm chủ được hành vi. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Trần Quang Huy 7 năm tù về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

