Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đánh cắp thông tin công dân, nam sinh viên lĩnh 7 năm tù

Trần Quang Huy đã xâm nhập trái phép vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh đánh cắp 7.278 dữ liệu thông tin công dân.

Hạo Nhiên

Ngày 25/9, Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quang Huy (21 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Theo cáo trạng, Trần Quang Huy Huy là sinh viên năm 3, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội.

Cuối năm 2024, Huy truy cập vào diễn đàn tin tặc nước ngoài. Thấy bài đăng "tìm người cào dữ liệu trên các hệ thống dữ liệu của các cơ quan nhà nước tại Việt Nam", Huy liên hệ, thỏa thuận sẽ lấy cắp thông tin cá nhân để nhận tiền công 1.000.000 đồng cho 50.000 dữ liệu.

image.jpg
Trần Quang Huy tại phiên toà.

Trong khoảng thời gian từ lúc 20h45' ngày 25/3 đến 6h42' ngày 26/3, Huy đã đăng nhập trái phép vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh và lấy cắp 7.278 dữ liệu thông tin công dân (gồm họ và tên, số định danh cá nhân, số căn cước, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nhóm máu, quốc tịch…) từ nguồn tập hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an quản lý.

Do Trần Quang Huy tra cứu liên tục và vượt quá giới hạn truy vấn nên từ 10h ngày 26/3 đến 21h17' ngày 28/3, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phải đóng truy vấn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của tỉnh Hà Tĩnh.

Đến ngày 14/5, Trần Quang Huy nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đầu thú.

Tại phiên tòa, Trần Quang Huy trình bày do hám lợi nên không làm chủ được hành vi. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Trần Quang Huy 7 năm tù về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng:

(Nguồn: THĐT)
#Sinh viên #đánh cắp #dữ liệu #thông tin #công dân #lĩnh án

Bài liên quan

Số hóa

Bí mật dữ liệu bị đánh cắp ngay trên thiết bị cá nhân

Data Exfiltration là mối đe dọa âm thầm trong an ninh mạng, khiến dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp mà nạn nhân không hề hay biết.

da-1.png
Trong thế giới số, dữ liệu bị đánh cắp không phải lúc nào cũng ồn ào như những vụ tấn công ransomware.
da-2.png
Data Exfiltration, hay đánh cắp dữ liệu ngầm, là hành vi lấy thông tin trái phép và xuất ra ngoài mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện nam sinh viên đánh cắp dữ liệu từ một dấu hiệu bất thường

Cơ quan Công an xác định Trần Quang Huy nhiều lần xâm nhập trái phép vào cơ sở dữ liệu của các cơ quan để đánh cắp lượng lớn thông tin, dữ liệu của người dân.

Ngày 31/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Huy (SN 2004, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Theo thông tin ban đầu, Trần Quang Huy là sinh viên ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Hà Nội. Khoảng cuối năm 2024, trên một diễn đàn tin tặc nước ngoài, Huy thấy bài đăng tìm người lấy cắp thông tin trên các hệ thống dữ liệu tại Việt Nam như: Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, bảo hiểm xã hội, mã số thuế, đăng kiểm…

Xem chi tiết

Số hóa

Cảnh báo adware âm thầm đánh cắp dữ liệu người dùng

Adware không chỉ gây khó chịu bằng pop-up mà còn theo dõi thói quen duyệt web, đánh cắp dữ liệu cá nhân và mở đường cho mã độc nguy hiểm hơn.

wa-1.png
Adware là phần mềm quảng cáo ẩn trong các ứng dụng miễn phí, thường được cài đặt kèm theo mà người dùng không để ý.
wa-2.png
Theo Kaspersky, một khi xuất hiện trên thiết bị, adware sẽ theo dõi lịch sử duyệt web và hiển thị quảng cáo dựa trên dữ liệu đó.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới