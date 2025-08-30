Hà Nội

Quân sự

Đan Mạch phản ứng cực gắt khi tình báo Mỹ "quậy tung" Greenland

Đan Mạch đã phải triệu tập đại diện ngoại giao của Mỹ tại nước này để phản đối những hoạt động tình báo thái quá tác động đến bí mật của hòn đảo chiến lược.

Tuệ Minh

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại nước này về một báo cáo cáo buộc rằng những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện các hoạt động bí mật nhằm tạo ảnh hưởng dư luận ở Greenland.

Động thái triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ được đưa ra sau khi đài truyền hình quốc gia Đan Mạch đưa tin hôm 27/8 rằng ít nhất ba cư dân Greenland liên quan đến chính sác sáp nhập hòn đảo này vào Mỹ đã tham gia vào các hoạt động như vậy.

img-20250829-170102.jpg
Tình báo Mỹ cố gắng thu thập thông tin trái phép về Greenland.

Trước đó Tổng thống Mỹ Trump từng nhiều lần nói rằng muốn Mỹ "mua lại" Greenland - một lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch nằm ở cửa ngõ dẫn vào Bắc Cực. Ông Trunmp cũng không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng quân sự để kiểm soát hòn đảo giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược này.

Đan Mạch, một đồng minh NATO của Mỹ, và Đảo Greenland Cả hai đều tuyên bố rằng hòn đảo này không phải để bán và đã chỉ trích các báo cáo về các hoạt động thu thập thông tin tình báo của Mỹ trong lãnh thổ.

img-20250829-170024.jpg
Tổng thống Mỹ nhiều lần muốn kiểm soát Greenland bằng cách mua lại hòn đảo từ Đan Mạch.

Theo báo cáo cơ quan an ninh Đan Mạch, một cá nhân bị cáo buộc đã tạo ra một danh sách những người Greenland ủng hộ Mỹ, thu thập tên của những người chỉ trích ông Trump và khuyến khích người dân địa phương nêu bật các sự cố có thể miêu tả Đan Mạch một cách tiêu cực trên truyền thông Mỹ.

Hai người khác được cho là đã cố gắng xây dựng mối quan hệ với các chính trị gia địa phương, các nhân vật kinh doanh và người dân.

Hoạt động gây ảnh hưởng là một nỗ lực có tổ chức để định hình cách mọi người trong xã hội suy nghĩ nhằm đạt được các mục tiêu chính trị, quân sự hoặc các mục tiêu khác.

Đài truyền hình DR dẫn nguồn tin an ninh cho biết, mục tiêu của nhóm người này là làm suy yếu mối quan hệ của Đan Mạch với Greenland bằng cách gây ảnh hưởng đến xã hội Greenland từ bên trong.

