Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Bộ Y tế thu hồi toàn quốc sữa tắm Xmen và nước rửa tay Botanika

SPOTLIGHT

[VIDEO] Bộ Y tế thu hồi toàn quốc sữa tắm Xmen và nước rửa tay Botanika

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi khẩn hai lô sữa tắm Xmen và nước rửa tay Botanika do chứa chất bảo quản không kê khai, đảm bảo an toàn người tiêu dùng.

Minh Quân - Hà Anh
#Thu hồi sản phẩm chăm sóc cá nhân #Chất bảo quản không kê khai #Sữa tắm Xmen và Botanika #Quy định an toàn thực phẩm #Kiểm tra và xử lý sản phẩm

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT