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[VIDEO] Xổ số TP.HCM lãi gần 2.000 tỉ, bị phạt thuế cả trăm tỉ

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[VIDEO] Xổ số TP.HCM lãi gần 2.000 tỉ, bị phạt thuế cả trăm tỉ

Xổ số TP.HCM đạt doanh thu kỷ lục hơn 14.200 tỉ năm 2025, lợi nhuận gần 2.000 tỉ nhưng bị phạt thuế gần 110 tỉ, gây chú ý lớn.

Minh Quân - Hà Anh
#Kinh doanh xổ số TP.HCM #Doanh thu và lợi nhuận vượt kỷ lục #Chính sách thuế và phạt #Tác động tài chính của xổ số #Quản lý và xử lý thuế

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