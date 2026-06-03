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[VIDEO] TP.HCM: Công nghiệp thương mại bứt phá, đầu tư công chậm

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[VIDEO] TP.HCM: Công nghiệp thương mại bứt phá, đầu tư công chậm

Kinh tế TP.HCM 5 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng mạnh mẽ với sản xuất công nghiệp và bán lẻ, nhưng giải ngân đầu tư công chậm lại.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển công nghiệp thương mại #Tăng trưởng kinh tế TP.HCM #Đầu tư công chậm #Thương mại bán lẻ #Kinh tế 5 tháng đầu năm 2026

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