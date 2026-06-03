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[VIDEO] Nắng nóng kỷ lục ở Anh: Người Việt chật vật không điều hòa

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[VIDEO] Nắng nóng kỷ lục ở Anh: Người Việt chật vật không điều hòa

Tháng Năm nóng nhất lịch sử tại London khiến người Việt tại Anh khốn đổ vì không có điều hòa, phải tìm cách chống chọi.

Minh Quân - Hà Anh
#Nắng nóng kỷ lục ở Anh #Thời tiết nóng lịch sử London #Khó khăn người Việt tại Anh #Thiếu điều hòa trong nhà #Chống chọi với nhiệt độ cao

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