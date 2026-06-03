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[VIDEO] Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, ảnh hưởng giá dầu

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[VIDEO] Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, ảnh hưởng giá dầu

Iran dừng đàm phán với Mỹ và đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng mạnh lên 92 USD/thùng. Cập nhật thị trường dầu mỏ.

Minh Quân - Hà Anh
#Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz #Giá dầu tăng mạnh #Dừng đàm phán Mỹ-Iran #Ảnh hưởng đến giá xăng trong nước #Tác động của chính trị đến thị trường dầu khí

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