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[VIDEO] Sacombank sắp thu giữ 507 sổ đỏ dự án Viva City của LDG tại Đồng Nai

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[VIDEO] Sacombank sắp thu giữ 507 sổ đỏ dự án Viva City của LDG tại Đồng Nai

Ngân hàng Sacombank dự kiến thu giữ 507 sổ đỏ dự án Viva City của LDG tại Đồng Nai do vi phạm nghĩa vụ trả nợ, khi LDG đối mặt khủng hoảng tài chính.

Minh Quân - Hà Anh
#Thu giữ sổ đỏ dự án Viva City #Ngân hàng Sacombank và LDG #Vấn đề nợ và nghĩa vụ tài chính #Khủng hoảng tài chính của LDG #Ảnh hưởng đến dự án bất động sản

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