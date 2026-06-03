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[VIDEO] Giảm 70% tiền sử dụng đất: Hướng dẫn của Bộ Tài chính cho 3 trường hợp

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[VIDEO] Giảm 70% tiền sử dụng đất: Hướng dẫn của Bộ Tài chính cho 3 trường hợp

Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp chuyển đổi đất vườn ao được giảm 70% tiền sử dụng đất, áp dụng từ 1/1/2026.

Minh Quân - Hà Anh
#Giảm phí sử dụng đất 70% #Chuyển đổi đất vườn ao #Hướng dẫn Bộ Tài chính #Chính sách đất đai 2026 #Quy định chuyển đổi đất

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