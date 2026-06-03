Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Không chỉ dầu mỏ: Xung đột Iran ảnh hưởng 5 mặt hàng thiết yếu

SPOTLIGHT

[VIDEO] Không chỉ dầu mỏ: Xung đột Iran ảnh hưởng 5 mặt hàng thiết yếu

Xung đột Iran gây ra những tác động lớn tới chuỗi cung ứng dầu thô, LNG, phân bón, hóa dầu và nhôm toàn cầu, đẩy giá tăng.

Minh Quân - Hà Anh
#Xung đột Iran và tác động kinh tế #Căng thẳng Trung Đông và Eo biển Hormuz #Chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu #Giá cả hàng hóa thiết yếu #Ảnh hưởng đến thị trường dầu khí và kim loại

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT