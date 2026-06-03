Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Giá vàng SJC giảm sâu, mất 33 triệu đồng so với đỉnh lịch sử
Vàng SJC chốt phiên 1/6 ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng, giảm 33 triệu đồng so với đỉnh tháng Một, ảnh hưởng thị trường vàng trong nước.
Vàng SJC chốt phiên 1/6 ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng, giảm 33 triệu đồng so với đỉnh tháng Một, ảnh hưởng thị trường vàng trong nước.
Vàng SJC chốt phiên 1/6 ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng, giảm 33 triệu đồng so với đỉnh tháng Một, ảnh hưởng thị trường vàng trong nước.
Iran dừng đàm phán với Mỹ và đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng mạnh lên 92 USD/thùng. Cập nhật thị trường dầu mỏ.
Hôm nay, miền Trung trải qua nắng nóng gay gắt, dự báo ngày mai nhiệt độ có thể vượt qua 39 độ C, kèm cảnh báo cháy rừng.
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Google mất dần vị thế khi người dùng chuyển sang ChatGPT, Reddit và Discord, do cạnh tranh từ AI và SEO ngày càng giảm sức hút.
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Mẫu MPV cỡ trung Suzuki Landy 2026 mới đã loại bỏ tùy chọn động cơ xăng thông thường, chỉ còn hệ truyền động hybrid, đồng thời bổ sung phiên bản 8 chỗ ngồi.
Iran dừng đàm phán với Mỹ và đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng mạnh lên 92 USD/thùng. Cập nhật thị trường dầu mỏ.
Hôm nay, miền Trung trải qua nắng nóng gay gắt, dự báo ngày mai nhiệt độ có thể vượt qua 39 độ C, kèm cảnh báo cháy rừng.
OpenAI Foundation đầu tư 250 triệu USD hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi AI, thúc đẩy nền kinh tế thích nghi và phát triển bền vững.
Khảo sát Mercer cho thấy 99% lãnh đạo dự đoán AI sẽ dẫn đến cắt giảm nhân sự, với nhiều doanh nghiệp như Standard Chartered giảm hàng nghìn vị trí.
CEO Jensen Huang xác nhận Nvidia đã mất thị trường chip AI tại Trung Quốc vào tay Huawei, do kiểm soát xuất khẩu của Mỹ thúc đẩy tự chủ công nghệ.
Google mất dần vị thế khi người dùng chuyển sang ChatGPT, Reddit và Discord, do cạnh tranh từ AI và SEO ngày càng giảm sức hút.
TP.HCM tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm cho gần 3.500 trường học, sử dụng phần mềm quản lý và Tick xanh để đảm bảo nguồn gốc thực phẩm.
Chính phủ hỗ trợ học sinh nội trú với gần 1,2 triệu đồng tiền ăn và 15kg gạo mỗi tháng từ ngày 15/7, thúc đẩy chính sách bán trú.
Nắng nóng cực đoan hàng năm cướp gần 490.000 sinh mạng, đe dọa an ninh lương thực và sinh kế người dân toàn cầu.
Thượng Hải đổi chiến lược, chủ đầu tư cho thuê nhà 70 năm, sử dụng REITs để thu hồi vốn nhanh và biến tòa nhà thành tài sản tài chính.
Cảnh sát London sử dụng công nghệ quét khuôn mặt hàng ngày, gây tranh cãi về an ninh và quyền riêng tư. Big Brother Watch cảnh báo nguy cơ giám sát toàn diện.
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