Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Gia đình Chủ tịch DIC Corp lại bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu

SPOTLIGHT

[VIDEO] Gia đình Chủ tịch DIC Corp lại bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu

DIC Corp ghi nhận lần thứ tư gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG khi cổ phiếu giảm 45%.

Minh Quân - Hà Anh
#Bán giải chấp cổ phiếu DIC Corp #Gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường #Biến động giá cổ phiếu DIG #Tình hình tài chính doanh nghiệp #Ảnh hưởng thị trường chứng khoán

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT