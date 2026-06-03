Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Gia đình Chủ tịch DIC Corp lại bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu
DIC Corp ghi nhận lần thứ tư gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG khi cổ phiếu giảm 45%.
DIC Corp ghi nhận lần thứ tư gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG khi cổ phiếu giảm 45%.
DIC Corp ghi nhận lần thứ tư gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG khi cổ phiếu giảm 45%.
Xổ số TP.HCM đạt doanh thu kỷ lục hơn 14.200 tỉ năm 2025, lợi nhuận gần 2.000 tỉ nhưng bị phạt thuế gần 110 tỉ, gây chú ý lớn.
Hà Nội thu hồi 24 dự án bỏ hoang, bao gồm khách sạn 5 sao VIPTOUR-TOGI tại Ba Đình, nhằm chống lãng phí đất đai và thúc đẩy phát triển.
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Ngành quang điện Trung Quốc đối mặt khủng hoảng khi chính phủ rút hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp phá sản và giá pin thấp hơn chi phí sản xuất.
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Thanh khoản HoSE giảm xuống 11.400 tỷ đồng, thấp nhất kể từ tháng 4/2024, VN-Index giảm gần 19 điểm đầu tháng 6, chuyên gia nhận định.
DIC Corp ghi nhận lần thứ tư gia đình Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG khi cổ phiếu giảm 45%.
Xổ số TP.HCM đạt doanh thu kỷ lục hơn 14.200 tỉ năm 2025, lợi nhuận gần 2.000 tỉ nhưng bị phạt thuế gần 110 tỉ, gây chú ý lớn.
Hà Nội thu hồi 24 dự án bỏ hoang, bao gồm khách sạn 5 sao VIPTOUR-TOGI tại Ba Đình, nhằm chống lãng phí đất đai và thúc đẩy phát triển.
Ngân hàng Sacombank dự kiến thu giữ 507 sổ đỏ dự án Viva City của LDG tại Đồng Nai do vi phạm nghĩa vụ trả nợ, khi LDG đối mặt khủng hoảng tài chính.
Chuyên gia World Bank Trần Thị Lan Hương phân tích 5 yếu tố khiến Việt Nam dẫn đầu về AI nhưng hạ tầng số còn yếu và cán bộ còn thiếu chuẩn bị.
Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu giấy phép xuất khẩu chip AI cho các công ty Trung Quốc, nhằm ngăn chặn rò rỉ linh kiện trong năm qua.
Kinh tế TP.HCM 5 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng mạnh mẽ với sản xuất công nghiệp và bán lẻ, nhưng giải ngân đầu tư công chậm lại.
Ngành quang điện Trung Quốc đối mặt khủng hoảng khi chính phủ rút hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp phá sản và giá pin thấp hơn chi phí sản xuất.
Công an TPHCM khởi tố 4 đối tượng sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ chứa hóa chất cấm, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng.
Thanh khoản HoSE giảm xuống 11.400 tỷ đồng, thấp nhất kể từ tháng 4/2024, VN-Index giảm gần 19 điểm đầu tháng 6, chuyên gia nhận định.
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