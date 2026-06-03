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[VIDEO] Công an TPHCM khởi tố vụ hơn 1.000 tấn giá đỗ tẩm chất cấm

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[VIDEO] Công an TPHCM khởi tố vụ hơn 1.000 tấn giá đỗ tẩm chất cấm

Công an TPHCM khởi tố 4 đối tượng sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ chứa hóa chất cấm, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Minh Quân - Hà Anh
#An toàn thực phẩm và độc hại #Vấn đề giá đỗ chứa chất cấm #Pháp luật và xử lý vi phạm #Nguy cơ độc tố trong thực phẩm #Hoạt động điều tra của công an

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