Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Bong bóng pin mặt trời Trung Quốc nổ, doanh nghiệp lỗ nặng

SPOTLIGHT

[VIDEO] Bong bóng pin mặt trời Trung Quốc nổ, doanh nghiệp lỗ nặng

Ngành quang điện Trung Quốc đối mặt khủng hoảng khi chính phủ rút hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp phá sản và giá pin thấp hơn chi phí sản xuất.

Minh Quân - Hà Anh
#Khủng hoảng ngành quang điện Trung Quốc #Bong bóng pin mặt trời #Chính sách hỗ trợ giảm #Phá sản doanh nghiệp năng lượng #Giá pin thấp và chi phí

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT