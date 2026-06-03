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[VIDEO] Hơn 25 triệu thuê bao sắp bị khóa một chiều từ 15.6

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[VIDEO] Hơn 25 triệu thuê bao sắp bị khóa một chiều từ 15.6

Từ ngày 15.6, hơn 25 triệu thuê bao di động chưa xác nhận chính chủ qua VNeID sẽ bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin.

Minh Quân - Hà Anh
#Khóa thuê bao di động chưa xác nhận #Chính chủ qua VNeID #Thay đổi chính sách viễn thông #Ảnh hưởng của quy định mới #Vấn đề trình duyệt hiển thị video

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