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[VIDEO] Mỹ vá lỗ hổng pháp lý khiến chip AI rò rỉ sang Trung Quốc

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[VIDEO] Mỹ vá lỗ hổng pháp lý khiến chip AI rò rỉ sang Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu giấy phép xuất khẩu chip AI cho các công ty Trung Quốc, nhằm ngăn chặn rò rỉ linh kiện trong năm qua.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách xuất khẩu chip AI #Vấn đề an ninh công nghệ #Lỗ hổng pháp lý Mỹ #Rò rỉ linh kiện công nghệ #Quan hệ thương mại Mỹ-Trung

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