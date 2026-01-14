Cậu bé thoát chết trong gang tấc khỏi hơn chục con chó đuổi tấn công

Vụ việc đã được camera giám sát ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng. Theo báo cáo, những con chó này thuộc sở hữu của một người hàng xóm.

Một cậu bé đang đi học đã thoát chết trong gang tấc sau khi bị khoảng chục con chó nhà tấn công ở Gwalior, Madhya Pradesh, theo Free Press Journal.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi một đoạn video từ camera giám sát được cho là quay tại khu dân cư Shatabdipuram Colony lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin thu thập được, vụ việc xảy ra khi đứa trẻ đang trên đường về nhà từ trường.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy cậu bé hoảng sợ bị chó đuổi theo.

Video: @FreePressMP / X

May mắn thay, cậu đã kịp thời thoát thân bằng cách bỏ chạy. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát lắp đặt trong khu dân cư ghi lại.

Theo thông tin thu thập được, những con chó thuộc sở hữu của một người phụ nữ sống trong khu phố. Khi gia đình đứa trẻ phàn nàn với người phụ nữ này, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa hai bên.

Khi tình hình leo thang, cả hai bên đã đến đồn cảnh sát Maharajpura để trình báo và khiếu nại lẫn nhau.

Cảnh sát đã xem xét đoạn phim từ camera giám sát và điều tra vụ việc. Sau các cuộc thảo luận và hòa giải, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận chung tại đồn cảnh sát và quyết định không tiến hành thêm hành động pháp lý nào nữa.

Trong khi đó, bất chấp việc chính quyền thành phố đã ban hành chỉ thị đăng ký chó cảnh, các vụ chó tấn công người vẫn tiếp tục được báo cáo trong thành phố.