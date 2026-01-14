Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Cậu bé thoát chết trong gang tấc khỏi hơn chục con chó đuổi tấn công

Vụ việc đã được camera giám sát ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng. Theo báo cáo, những con chó này thuộc sở hữu của một người hàng xóm.

Trường Hân dịch

Một cậu bé đang đi học đã thoát chết trong gang tấc sau khi bị khoảng chục con chó nhà tấn công ở Gwalior, Madhya Pradesh, theo Free Press Journal.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi một đoạn video từ camera giám sát được cho là quay tại khu dân cư Shatabdipuram Colony lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin thu thập được, vụ việc xảy ra khi đứa trẻ đang trên đường về nhà từ trường.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy cậu bé hoảng sợ bị chó đuổi theo.

Video: @FreePressMP / X

May mắn thay, cậu đã kịp thời thoát thân bằng cách bỏ chạy. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát lắp đặt trong khu dân cư ghi lại.

Theo thông tin thu thập được, những con chó thuộc sở hữu của một người phụ nữ sống trong khu phố. Khi gia đình đứa trẻ phàn nàn với người phụ nữ này, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa hai bên.

Khi tình hình leo thang, cả hai bên đã đến đồn cảnh sát Maharajpura để trình báo và khiếu nại lẫn nhau.

Cảnh sát đã xem xét đoạn phim từ camera giám sát và điều tra vụ việc. Sau các cuộc thảo luận và hòa giải, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận chung tại đồn cảnh sát và quyết định không tiến hành thêm hành động pháp lý nào nữa.

Trong khi đó, bất chấp việc chính quyền thành phố đã ban hành chỉ thị đăng ký chó cảnh, các vụ chó tấn công người vẫn tiếp tục được báo cáo trong thành phố.

#chó tấn công #Madhya Pradesh #Gwalior #cảnh sát #camera giám sát #bảo vệ trẻ

Bài liên quan

Video

Chó Pitbull không buộc xích lao vào 3 người đi bộ gần bãi biển

Ba người đã phải nhập viện sau khi một con chó lai giữa giống pit bull và terrier, tấn công ở Riviera Beach, Florida.

Theo báo cáo, con chó đã trốn thoát sau khi cửa gara bị bỏ ngỏ và tấn công hai phụ nữ và một người đàn ông. Tất cả các nạn nhân dự kiến ​​sẽ hồi phục. Con chó đã bị cơ quan kiểm soát động vật tạm giữ, thông tin trên trang Freepressjournal.

Vụ việc xảy ra ngay tại khu nhà số 8000 đường Via Hacienda, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 báo cáo về một vụ chó tấn công. Khi đến hiện trường, các sĩ quan cảnh sát phát hiện hai phụ nữ và một người đàn ông bị nhiều vết cắn và vết thương do chó gây ra. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng sơ cứu trước khi đưa cả ba nạn nhân đến Trung tâm Y tế St. Mary's.

Xem chi tiết

Video

Chó lớn xông ra tấn công, cắn xé người phụ nữ bế con nhỏ

Một vụ chó tấn công ngay gần trường tiểu học Whiteford ở Sylvania đã châm ngòi cho một phong trào kêu gọi sự an toàn, minh bạch trong khu vực gần trường học.

Vụ tấn công ngày 8/12 đã được camera ghi lại và được công bố. Đoạn video cho thấy một con chó cắn và kéo lê một người mẹ đang bế con nhỏ. Người phụ nữ đã phải nhập viện vì những vết thương này, thông tin trên trang 13 Action News.

Nguồn: @ppv_tahoe / Instagram
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới