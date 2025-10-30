Đàm phán Pakistan - Afghanistan kết thúc trong bế tắc

Theo các quan chức Islamabad, các cuộc đàm phán giữa Pakistan và Afghanistan nhằm xoa dịu căng thẳng đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

RT đưa tin ngày 29/10, cuộc đàm phán giữa Pakistan và Afghanistan nhằm xoa dịu căng thẳng đã diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ sau vòng đàm phán trước đó tại Doha, Qatar. Tuy nhiên, cuộc đàm phán kết thúc mà hai bên không đạt được thỏa thuận.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar viết trên mạng X rằng ông thất vọng về kết quả của các cuộc đàm phán, cáo buộc phái đoàn Afghanistan sử dụng "thủ đoạn và mưu mẹo nên cuộc đối thoại đã không đưa ra được bất kỳ giải pháp khả thi nào".

Cuộc không kích của Pakistan đã phá hủy nhà cửa ở Afghanistan vào ngày 16/10/2025. Ảnh: Getty.

Theo các quan chức an ninh Pakistan, cuộc đàm phán kéo dài gần 18 giờ, nhưng cuối cùng đã bị đình trệ.

Quan chức Pakistan tuyên bố rằng phái đoàn Afghanistan đã thay đổi lập trường về một yêu cầu quan trọng từ Islamabad rằng Kabul phải hành động chống lại nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Al Jazeera dẫn lời một quan chức cho biết, các chỉ thị mà đoàn đàm phán Afghanistan nhận được từ Kabul đang cản trở tiến trình đàm phán.

Trước đó, ngày 19/10, trong cuộc đàm phán tại Doha (Qatar), Pakistan và Afghanistan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức, sau các cuộc giao tranh dữ dội ở khu vực biên giới. Taliban tuyên bố đã sát hại 58 binh sĩ Pakistan trong các vụ đụng độ, trong khi Islamabad cho biết đã kiểm soát được 19 đồn biên giới Afghanistan.

